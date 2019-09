Teresa Romero (Anattea Gestión): “Un director de cine puede aportar muchísimo a un equipo gestor”

Obtuvo la licencia de la CNMV para operar hace dos años. “La idea de crear la gestora surgió para poner en el mercado unos productos y un tipo de inversión que no había. Tenía el apoyo económico de familiares y amigos, el proyecto pensado, y el equipo lo fui buscando”, detalla Teresa Romero.

En un momento de captación de capital en el que se encuentra, Anattea lideró el pasado agosto el ranking de gestoras por rentabilidad, según datos de Vdos, con una subida superior al 2%, en un entorno de difícil de mercado, donde el Ibex perdió el 1,8%. La entidad sigue un modelo de inversión cuantitativa con gestión automática y uno de sus tres fondos es de retorno absoluto. Tras un periodo de rodaje, su presidenta cree que ha llegado el momento de crecer.

¿Qué dificultades encontró para crear la gestora?

Nos ha costado mucho. Planteábamos a la CNMV un producto distinto, aunque nos entendieron y nos fueron guiando para darle forma. El principal problema fue que entendieran que yo no venía de trabajar directamente del sector, ya que estudié geografía, e iba a ser la presidenta.

En su equipo hay perfiles muy diferentes. ¿Qué puede aportar un director de cine?

Un director de cine puede aportar muchísimo a un equipo gestor. Cuando se mira la inversión desde fuera es realmente cuando te das cuenta de lo que necesita la gente. Con frecuencia se hacen modelos teóricos sobre lo que requieren los inversores y luego se ajusta poco a la realidad.

¿Qué categoría tienen los fondos?

Kunié es un fondo mixto, multiestrategia, y de retorno absoluto; muy diversificado. El producto acumula una subida superior al 6% en el año. Kutema tiene un sesgo más conservador y curiosamente es el que mejor se ha comportado este verano porque estaba bastante expuesto a renta fija que ha ido muy bien; gana el 9%. Mayak es global, de renta variable americana, donde vamos a introducir algunos cambios para mejorarlo, ya que está más lineal.

¿A qué tipo de inversor se dirigen?

A todo el que tenga 5.000 euros para invertir. Quizás sea una cantidad algo más difícil para captar clientes, pero se está acercando mucho particular y profesionales con formación técnica. Nos falta saltar la barrera más institucional, aunque tenemos alguna SICAV invertida en el fondo.

¿Están recibiendo demanda?

Hay interés; ya se pueden comprar a través de Inversis y estamos abriendo en la plataforma de Allfunds. Hemos hablado también con family office y con institucionales. Ellos también tienen sus limitaciones, ya que necesitan que el fondo adquiera cierto volumen, y eso lo tenemos que conseguir.

¿Decisiones recientes como las de la Fed y el BCE influyen en la estrategia?

No nos preocupa; nos da igual. Nosotros no intentamos ver qué es lo que va hacer el mercado, sino cómo se van a comportar nuestros sistemas en determinadas condiciones.

¿Los fondos de retorno absoluto pueden ser una solución para los inversores más conservadores de renta fija?

Creo que sí, en el sentido de que se puede considerar una inversión conservadora, sabiendo siempre a lo que te expones. Los productos van orientados siempre a ganar dinero y destacaría que nuestros fondos tienen liquidez diaria.

En cartera tienen activos tan dispares como carne de cerdo, trigo rojo, oro...

La economía es todo. Si lo que intentas es estar diversificado, el dinero va de unos activos a otros y los mercados fluyen. Simplemente hay qué ver qué momento es mejor para cada uno, siempre dentro de productos regulados y con liquidez.

¿Bolsa americana o europea?

La Bolsa americana es más atractiva; hay que tener cuidado con las fluctuaciones del dólar entre otras cosas.

¿Donde no invertiría?

En productos OTC, que no vayan directamente al mercado, que no estén regulados. Cuando hacemos coberturas es con futuros. Soy muy conservadora y eso lo miro mucho. No invertiría nunca.

¿Por qué no cobran comisiones de suscripción y reembolso?

Es una decisión que tomamos de partida. Cuando una persona decide sacar dinero creo que lo lógico es asumir el menor coste posible, y cobrar por acceder a un producto mío me chirría. Prefiero una comisión de gestión más alta. Son formas de verlo.

¿Planea lanzar nuevos productos?

En España por ahora no. En Luxemburgo, probablemente en menos de un año tengamos funcionando un producto similar a la cartera actual. Luxemburgo nos abre la puerta a los institucionales, y no solo eso, también a los particulares porque hay muchas entidades en España que no comercializan productos que sean de otras gestoras nacionales; pero sí lo hacen si lo tienes allí. Esto puede empobrecer mucho nuestro sistema financiero porque es poner una barrera de entrada de dinero, cuando realmente ya hay un control de blanqueo de capitales.