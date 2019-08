Gmail corregirá la gramática de tus emails automáticamente

Desde hace muchísimo tiempo las suites de ofimática o correo electrónico tienen herramientas para corregir la ortografía y avisarnos de cuándo hemos escrito mal alguna palabra. Esto siempre está bien si ese aviso no se convierte en una sustitución automática que puede hacernos polvo si queremos escribir mal, aposta, una palabra por la razón que sea.

Ahora Google ha anunciado que Gmail va a ir un paso más allá y que su G-Suite, primero, y luego el resto de usuarios de la plataforma, van a contar con una actualización que les corregirá automáticamente la gramática de todo lo que escriben. Es decir, no ya si una palabra está mal escrita sino si está mal utilizada.

Gmail vigilará cómo escribimos las cosas

Según ha publicado en su blog oficial, estas mejoras tienen como objetivo, no tanto corregir a quienes ya manejan su idioma como para ayudar a los que todavía no se sienten seguros o no cuentan con el nivel suficiente para comunicarse a nivel personal o empresarial. ¿podremos usarlo como profesor de inglés? Pues lo mismo.

Corrección gramatical de Gmail.

Seguro que alguna vez hemos escrito algún email en otro idioma y esa inseguridad de la gramática nos ha impedido expresarnos como queríamos. De esta forma, la actualización de Gmail se vuelve casi obligatoria para los que habitualmente trabajan en inglés (u otras lenguas) con empresas del extranjero e intercambian mensajes casi a diario.

El sistema lo que hace es, en función de lo que vamos escribiendo, sugerirnos cambios tanto de palabras como de composiciones gramaticales para que sean lo más correctas posible. De esta forma, cuando empezamos a escribir, el sistema analiza en tiempo real todo lo que ponemos y va poniendo orden a nuestras ideas.

Google ha desvelado que esta actualización irá llegando a las distintas plataformas de Gmail próximamente, concretamente un mínimo de tres días y un máximo de 15 que empezaron a contar desde ayer, momento de la publicación de estos cambios.

Además de todo lo anterior, hay que decir que esta corrección gramatical de Gmail se activará por defecto, por lo que si no queremos tenerla en funcionamiento, vamos a necesitar entrar en las opciones de Configuración y quitarla para que no nos moleste. Porque al final, por mucho que vayamos a la carrera y tengamos que escribir mensajes sin descanso, ayudas como esta se acaban convirtiendo en un problema si no necesitamos de mucha ayuda para escribir correctamente.