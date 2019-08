Google Chromecast, ten instalada siempre su última actualización

Aunque no es el accesorio de Google que más actualizaciones recibe, es posible que no tengas la más actual en tu reproductor Chromecast. Y, esto, hace que no saque de él el máximo partido (y que no disfrutes de la mejor calidad posible al ver contenidos). Mostramos cómo forzar la descarga del último firmware en este dispositivo en caso de no tenerlo instalado.

Para dar uso a esta opción es necesario utilizar la aplicación Google Home, que es en la que se gestionan todos los parámetros de configuración de Google Chromecast. Este desarrollo se puede descargar gratis en Play Store y, lo cierto, es que su uso es de lo más sencillo y seguro. Un detalle, si el desarrollo detecta que existe una actualización disponible el icono con tres puntos verticales de la zona superior derecha verás cambios en el diseño que harán que notes que existe una acción a realizar.

Google

Descargar las actualizaciones para Google Chromecast

Si deseas realizar una revisión de forma manual, lo que tienes que hacer es lo siguiente: abre Google Home y, luego, pulsa en el dispositivo que desea dar uso a la hora de actualizarlo. Si al abrir todas sus opciones no recibes una notificación es que no existe nuevo firmware (que es posible revisar todos los datos del que se utiliza en los datos propios del Chromecast que tienes y, aquí, realizar una pulsación lo que ejecuta un escaneo adicional). Por cierto, el proceso de instalación puede tardar hasta 10 minutos, por lo que debes ser paciente –eso sí, puedes ver el progreso en el televisor en el que está conectado el reproductor-.