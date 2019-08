Cómo compartir tu ubicación en tiempo real a través de Google Maps

Hay muchas personas que son reacias a compartir su ubicación pero hay momentos en los que es hasta recomendable, sobre todo si no queremos estar con llamadas, mensajes o avisos de "estamos cerca", "llegando", "a 10 minutos", etc. Así que os vamos a contar cómo hacerlo gracias a una aplicación que tenemos todos: Google Maps.

Seguro que conocéis la opción de compartir ubicación a través de WhatsApp, así que estaréis familiarizados con lo que ofrece Google Maps, tanto en su app de iOS como de Android: hacernos visibles a los contactos con los que compartamos esa ubicación durante un tiempo que podemos determinar nosotros.

Accede a Google Maps

Si habéis quedado con amigos y queréis que se enteren de por dónde vais, solo tenéis que ir a Google Maps y en el menú que se abre pulsando sobre las tres líneas horizontales, seleccionar la opción de Compartir ubicación.

Si es la primera vez que lo utilizáis, recibiréis una pantalla de bienvenida y un botón de Empezar. A continuación veréis una pestaña con un aviso en grande para compartir nuestra ubicación en tiempo real. Aquí hay varias opciones: la primera y principal es cuánto tiempo necesitamos tener activa esa ubicación y contamos con dos posibilidades.

Compartir ubicación a través de Google Maps.

La primera es escoger nosotros el intervalo de tiempo. Pulsando en "+" o en "-" aumentaremos o reduciremos el número de horas mientras que con la segunda opción, la ubicación en tiempo real no caducará mientras no la desactivemos dentro de Google Maps. Nosotros os recomendamos definir cuánto tiempo queréis compartir vuestra posición GPS dentro de la app y, si necesitáis más horas, siempre habrá tiempo de que alguien te pregunte "dónde estás" y te acuerdes de hacerlo.

Una vez decidido ese espacio de tiempo, toca elegir cómo vamos a compartir esa ubicación. Tenéis dos tipos de contactos, los que tienen Google Maps instalado (veréis el icono de la app al lado de su miniatura), por lo que nos podrán ver rápidamente dónde estamos, y los que no, que recibirán un enlace vía SMS a su teléfono móvil.

Después, aparece la lista de aplicaciones por las que podemos enviar un enlace a Google Maps con nuestra posición en tiempo real. Y son las típicas: WhatsApp, Telegram, Facebook, Gmail, Linkedin, OneDrive, etc. Si todo ha salido bien, nuestros amigos y familiares verán por dónde vamos y podrán verificar que esos 10 minutos que hemos dicho que vamos a tardar son ciertos... o no. Así que no hay excusas echar una mentirijilla.