¿Cuántos gigas debes tener en tu móvil para llevar las principales series de Netflix o Prime Vídeo?

Si estás a punto de irte de vacaciones tendrás la duda de saber cómo será la conexión a internet del sitio al que vas. Puede ser buena o no ir de ninguna de las maneras, así que por si las moscas, toca descargarse esas series que no has visto o que tienes a medias, guardarlas en el móvil o el tablet y disfrutar de los ratos que tengas de auténtico descanso.

Todos sabemos que las principales plataformas de vídeo en streaming permiten descargar contenidos para verlos offline, así que nos vamos a centrar en contaros qué espacio os ocupan las más importantes, esas de las que todo el mundo habla y que las tenéis en la lista de cosas por hacer.

Netflix y Prime Video, las principales

Si nos vamos a centrar en esas dos plataformas es porque, de todas las principales, son las más transparentes a la hora de decirnos qué espacio ocupan las descargas que hacemos. En el caso de Movistar+ no hay información sobre el tamaño (en gigas o megas) de cada episodio y HBO huelga decir que la opción descargar todavía no está implementada. Así que nos quedan, del ecosistema mainstream, Netflix y Prime Video.

La Casa de Papel Parte 3. Netflix

Hemos descargado las series con parámetros de calidad distintos, para que veáis las diferencias de hacerlo con calidad estándar (Netflix) y óptima (Prime Video). Para que podáis echar cuentas, los primeros hablan de que pueden almacenar en 2,5GB de espacio alrededor de 9 horas de contenido. Eso nos lleva a que en un móvil con 32GB de espacio libre nos quepan algo más de 115 horas de series y películas.

Y estas son las series y lo que ocupan de espacio para una descarga de calidad estándar en Netflix, y óptima en Prime Video:

Netflix

La Casa de Papel - Parte 3 (8 episodios): 1,42GB

- Parte 3 (8 episodios): 1,42GB Stranger Things 3 (8 episodios): 1,7GB

(8 episodios): 1,7GB Otra vida T1 (10 episodios): 1,94GB

T1 (10 episodios): 1,94GB Black Mirror completa (22 episodios): 5,68GB

completa (22 episodios): 5,68GB Parchís, el documental : 441,2MB

: 441,2MB I Am Mother (película): 471,4MB

(película): 471,4MB El Gran hackeo (película): 500,6MB

(película): 500,6MB Rescate en el Mar Rojo (película): 572,4MB

Prime Video