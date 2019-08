Google actualiza Files añadiendo un modo oscuro y controles multimedia

Parece mentira cómo son muchas veces las cosas. Google Files nació como un gestor de archivos ligero y rápido para las instalaciones de Android Go y ahora los de Mountain VIew están celebrando los 100 millones de usuarios al mes de esta aplicación que nos mantiene en forma nuestro dispositivo.

Ahora llega una nueva actualización que viene a poner en nuestras manos una de esas opciones que se están poniendo de moda y que, aunque parezca mentira, ayuda a que la batería del móvil y la salud de nuestra pantalla sea mucho mejor. Hablamos de ese modo oscuro que ya tienen otros muchos servicios de Google tanto en iPhone como en Android.

La actualización acaba de empezar

Junto a ese modo oscuro de Google Files, los norteamericanos han añadido otras mejoras que tienen que ver con la reproducción de contenidos multimedia que tengamos almacenados offline en la memoria del teléfono: música, vídeos, etc. De alguna manera, lo que ha hecho Files es acabar de un plumazo con la necesidad de tener otras apps para estas labores, aunque es cierto que si estáis acostumbrados a usar otras, será difícil dejar a un lado la costumbre.

Modo oscuro nuevo en Google Files. Google

Si no usáis todavía esta aplicación, debéis saber que nos sirve para mantener limpio nuestro terminal de todo tipo de archivos que no utilizamos y que están ocupando espacio. La app es capaz de detectar qué tipo de contenidos tenemos guardados y clasificarlos paras después borrarlos todos juntos con seguridad. Así, nos muestra los archivos basura, los memes, los duplicados que tenemos ocupando espacio, las aplicaciones que no usamos o los archivos grandes.

Además, cuenta con una opción realmente interesante como es la de compartir archivos sin necesidad de tener internet y eso sí, entre móviles que tengan Google files instalado. Es una especie de Airdrop de Apple pero para Android, que es realmente útil cuando nos pasamos archivos, documentos, fotos o videos entre diferentes terminales de manera periódica.

Celebrando los 100 millones

Ese es el número de usuarios que Google afirma tener todos los meses de esta aplicación Files para Android. De momento no hay ni rastro de algo parecido en iOS, entre otras razones por la diferente manera que tiene el sistema operativo de gestionar el contenido que tenemos almacenado en los tablets y móviles.

Aun así, los de Cupertino podían mirar a sus vecinos de Silicon Valley y desarrollar algo parecido porque muchas veces vamos guardando y guardando cosas, y cuando nos damos cuenta está todo lleno.