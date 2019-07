Los jóvenes empresarios piden un nuevo gobierno autonómico a la portuguesa

“Los empresarios han sido los verdaderos protagonistas de la recuperación económica de Portugal”, explica Ángel Treviño, presidente de honor de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Atlántico. “Por ello, le pedimos al nuevo Gobierno canario que haga una valoración del socialismo al estilo portugués, es decir, moderno y apoyándose en el tejido empresarial”.

La reflexión que hacen los jóvenes de este sector en el archipiélago es que la economía funciona gracias a los empresarios, porque son quienes crean puestos de trabajo, quienes pagan las nóminas y los impuestos para, finalmente, abonar los sueldos de los políticos, también las pensiones y la seguridad social.

Por ello, entienden que “lo mejor que puede hacer el nuevo Ejecutivo es aliarse con ellos, darles protagonismo, tener un diálogo fluido y bajar los impuestos”. “Esperamos que hagan un guiño a la izquierda moderna y que dejen de enfrentar a los empresarios con los obreros. Hay que crear el caldo de cultivo para todo aquel que quiera emprender”, concluye Treviño.

Otros representantes empresariales se mantienen más cautelosos. Fundamentalmente, porque muchos no han conocido un ejecutivo autonómico socialista: Coalición Canaria ha gobernado durante los últimos 26 años.

“Yo nunca he vivido un gobierno de izquierdas, por eso no sé qué vamos a encontrarnos”, señala Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Su sector, el primario, aparece especialmente reflejado en el conocido como Pacto de las Flores, firmado entre PSOE, Podemos, NC y ASG. “Un planteamiento a nivel teórico, en principio, importante”, afirma Hernández. “Pero, como decimos en el campo, no se pueden contar los corderos hasta que la vaca no pare”.

“Lo ideal sería que el Ejecutivo designase un consejero específicamente para los temas marino-marítimos”, opina Vicente Marrero, presidente del Clúster Marino Marítimo de las Islas. Otro sector que también se menciona en este pacto de izquierdas y que lo que espera es “tener estabilidad y poder continuar con las hojas de ruta ya marcadas para abordar el crecimiento de la economía azul”.

“Cuanto antes de constituya el gobierno y cuanto antes se convoque el foro marítimo, que lo preside además el presidente del ejecutivo regional, antes pondremos negro sobre blanco los distintos proyectos y así estableceremos prioridades”, finaliza.

El Pacto de las Flores incluye la intención del nuevo gobierno de estudiar, de nuevo, la implantación de un impuesto a las estancias turísticas. Algo que no ha sentado nada bien al sector. “En un momento de caída de número de visitantes, no van a poder instaurar la tasa turística, sería un error porque nos restaría competitividad”, asegura José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.

“Para nosotros lo fundamental es reducir el paro, y ese debe ser su primer objetivo”, apunta, y entiende que “después de años de crisis, sin invertir en infraestructuras turísticas, es hora de que tras récord de recaudación de IGIC se reinvierta gran parte en este aspecto”.

Desde la FEHT creen que la Agrupación Socialista Gomera será un buen interlocutor y esperan que “invierta más dinero en promoción turística hasta al menos 25 millones”.

Menos optimista se muestra el Circulo de Empresarios. Su presidente, Mario Romero Mur, “intuye curvas”. “Yo ese pacto no lo firmo, me hubiese gustado otro, obviamente”. “Hay que ver cómo enfocan este pacto”, añade Romero. “Nos preocupa que se distorsione el mercado, debe funcionar de manera libre y ordenarse solo”. Para el Círculo, lo importante es, según indican, “reducir la Administración y dejar trabajar a los empresarios, que son los que crean empleo” y avisa de que hay que reducir la carga fiscal. “Es inmoral subir los impuestos de cualquier manera”, recalca, y añade su rechazo a instaurar una Renta de Ciudadanía para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.