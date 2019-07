Así puedes enviar Animojis de tu iPhone a través de WhatsApp

Los animojis fueron la gran estrella de aquella Keynote de presentación del iPhone X en el año 2017. Se trata de una especie de emoticonos animados que, aprovechándose del sensor Face ID del teléfono, nos permite crear unas divertidas animaciones 3D en tiempo real que replican nuestro movimiento facial y a los que podemos acompañar de nuestra voz.

Aunque el invento está muy bien, resulta que en el día a día no podemos usarlo tanto como nos gustaría. La razón es que estos animojis están limitados a utilizarse a través de iMessage, la app de mensajería de Apple que quiere que utilicemos por encima de otras como WhatsApp, etc. Así que, por esa razón, seguro que no has enviado muchos de estos emoticonos animados en el último año y medio.

¿Cómo enviarlos por WhatsApp?

Aunque WhatsApp no tiene acceso directo a esos animojis, es posible enviarlos sin problemas. Solo que dando un rodeo, mirad. Lo que tenéis que hacer es ir a Mensajes (iMessage), elegid un chat que sepáis que no es operativo (uno publicitario, por ejemplo) y cread la animación del animoji. A continuación enviadla pero, como os dará error, dejáis pulsado sobre la cara y elegís Guardar.

Ahora vamos a WhatsApp y, con el animoji en el carrete, solo hay que enviarlo como si de una foto o vídeo se tratara. Incluso podemos añadir algún texto para explicar qué es eso que estamos enviando.

Fácil, ¿no? Pues ahora a explotar este recurso.