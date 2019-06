Si eres miembro de Google One, tienes un Google Home mini de regalo

Como suele decirse, "a caballo regalado no mires el diente", pero es que aquí ese viejo dicho popular tampoco es aplicable porque lo miremos por donde lo miremos, nos están regalando un dispositivo que está muy vigente y al que podemos dar muchísimos usos ahora que se ha puesto de moda eso del hogar conectado inteligente.

El caso es que todos los suscriptores de Google On han recibido un correo electrónico en las últimas horas (en España han llegado esta misma madrugada) donde les notifican que tienen un regalo esperándoles en la Google Store. Un Google Home mini que tiene un precio actualmente de 59 euros y que podremos escoger de entre cuatro colores.

Código promocional o canje directo

En el correo electrónico nos desvelan dos formas de canjear una promoción que termina el 10 de julio. O pulsando en el botón azul (Canjear) que aparece bien grande debajo de la buena nueva, o mirando un poquito más abajo en el correo electrónico, donde hay un código que podemos introducir cuando hacemos todo el proceso de compra y nos descuenta el 100% del precio de venta.

Google regala un Google Home mini Google

Google One es el ecosistema que los de Mountain View han organizado alrededor de sus servicios de almacenamiento extra en la nube (Drive, Fotos, Gmail, etc.). Una cuenta de Gmail normal permite un máximo de 15GB de capacidad mientras que a través de Google One podemos conseguir planes de pago mensual de 2 (9,99€), 10 (99€), 20 (199€) y hasta 30TB (299€).