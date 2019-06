Así puedes saber quién te escribe por WhatsApp sin mirar la pantalla del móvil

Uno de los problemas de estar todo el día comunicados por WhatsApp es que cada vez que nos llega un nuevo mensaje vamos a ver quién es y qué nos quiere decir, por lo que capta nuestra atención y dejamos de hacer lo que sea en lo que estemos enfrascados. Y en la mayoría de las ocasiones, de lo que nos hablan, es de temas que podemos responder más tarde porque no tienen importancia: son memes, bromas, enlaces a vídeos o publicaciones curiosas de redes sociales.

Así que mensajes que podamos decir que son urgentes o prioritarios hay pocos porque, en realidad, los contactos a los que debemos prestar máxima atención por cuestiones trascendentales se pueden contar con los dedos de una mano. Bueno, tal vez de dos.

Personaliza las notificaciones de cada chat

Esta opción de WhatsApp de la que os vamos a hablar no es nueva y lleva en la aplicación desde sus inicios pero a cualquier amigo o familiar que preguntéis, nadie la utiliza nunca. Se trata de la personalización del tono de aviso de la llegada de un mensaje nuevo al chat.

Como ya ocurría en los teléfonos móviles de hace 20 años, es posible cambiar ese sonido según el contacto del que nos llegue el mensaje, de tal forma que así podemos identificarlo sin necesidad de mirar a la pantalla del móvil. Es más, al saber la persona o grupo que nos está escribiendo, ya sabemos la prioridad de lo que nos está llegando.

La forma de configurarlo es entrar en el chat de la persona o grupo que queremos reconfigurar y buscar la opción de Tono personalizado. A continuación escogemos el nuevo y aceptamos nuestra nueva elección.

Cambiando los tonos de notificación podemos saber quién nos escribe. WhatsApp

Hay que decir que por defecto todos los chats traen el mismo sonido de notificación, así que con cambiar los que necesitemos todo resulto. Importante: no cambiéis el tono de 50 contactos o grupos porque entonces no sabréis cuando escribe quién y no habrá servido de nada todo el curro de personalización. Lo ideal, para que sea efectivo este método, es que limitéis el grupo de contactos en los que modificáis el sonido de notificación a los más importantes, a aquellos de los que os pueden llegar mensajes realmente urgentes: padres, hijos, hermanos, trabajo, el jefe, etc.

Llevando a cabo este pequeño truco de WhatsApp conseguiréis saber, sin sacar el móvil del bolsillo, quién os está escribiendo y decidir si la urgencia de lo que os pueden estar comentando merece el trabajo de dejar lo que estáis haciendo para atenderlo.