Trabajo planea facilitar el acceso de las microempresas a las ayudas para formación

El pasado año el coste medio de la formación por cada participante en cursos ascendió a 291 euros. De esta cantidad, las empresas pudieron bonifcarse (descontarse delas cotizaciones del año siguiente) una media de 119 euros y tuvieron que aportar los 173 euros restantes. Los trabajadores no tienen que pagar nada. No obstante los estrictos controles y exigencias administrativas impuestas desde 2015, así como el hecho de que ya no se adelante una buena parte del dinero de los cursos hasta que estos no están avanzados ha desincientivado la formación, sobre todo en las empresas más pequeñas.