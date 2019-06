Investindustrial quiere hacer crecer a Natra con compras tras la opa

Pese a ser una de las compañías de un tamaño más reducido de la Bolsa española, la opa sobre Natraha generado cierto runrún. La razón está en un grupo de minoritarios, con un 2,6%, que afirmaban que los 0,9 que Investindustrial ofrecía en un principio (ha terminado en 1 euro) no era un precio equitativo. No obstante, la CNMV ha dado por buena la oferta del fondo de capital riesgo, al considerar el precio como “equitativo”, en base a un informe de valoración elaborado por Arcano. Utilizará este mismo documento para lanzar una oferta de compra al mercado y promover la exclusión de Natra de Bolsa, siempre que no alcancen el 90% y puedan ejercer la compra forzosa.