Ibex 35, en directo: las Bolsas se quedan en pausa

Virginia Gómez

Boris Johnson: "Tenemos que salir de la UE el 31 de octubre"

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson insistió este miércoles en que el Reino Unido tiene que "salir de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre", al lanzar su candidatura para suceder a Theresa May al frente del Gobierno.

En una abarrotada sala del barrio londinense de Westminster, Johnson dijo que "tres años" después del referéndum de junio de 2016 en el que los votantes apoyaron el Brexit y tras "dos fechas límites perdidas" -en marzo y abril- para ejecutarlo, el país no puede retrasar el nuevo plazo establecido.

El también exalcalde de Londres, partidario -si fuera necesario- de un "brexit" duro, aseguró que la población británica se siente "desilusionada" e incluso "desesperada" ante la incapacidad de los políticos para concretar la salida del país del bloque europeo.

Johnson puntualizó, no obstante, que la situación ideal no sería salir del club comunitario sin pacto alguno, pero adelantó que sería irresponsable no hacerlo si no se consigue un acuerdo.

(Foto: Getty Images, Leon Neal)