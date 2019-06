Europa tendrá su primer titán tecnológico en 2021, según el fondo de inversión GP Bullhound

El ecosistema tecnológico europeo sigue ganando posiciones frente al dominio de EE UU y Asia, y en 2021 podrá presumir de contar con su primer titán tecnológico (startup que supera una valoración de 50.000 millones de dólares). Así lo asegura un informe del fondo de inversión GP Bullhound, que analiza el crecimiento de las principales tecnológicas europeas y, según el cual, Spotify (Suecia) y Adyen (Países Bajos) están a la cabeza para alcanzar esa deseada meta en los próximos dos años. Ambas compañías están valoradas actualmente en 23.900 millones de dólares y 21.200 millones, respectivamente. Adyen, menos conocida entre el consumidor final que Spotify, ofrece una plataforma de pagos, que es utilizada por grandes empresas como eBay, Mango, L'Oreal o Microsoft.

Tras ellas, otras tres startups buscan lograr ese objetivo: son el buscador ruso Yandex, valorado actualmente en 11.300 millones, y las alemanas Zalando (10.500 millones) y Delivery Hero (8.700 millones).

El informe Titans of Tech: All Change at the Top detalla que Europa está generando un número sin precedentes de unicornios (compañías de reciente creación valoradas en más de 1.000 millones de dólares) y apunta que durante el pasado año 21 empresas europeas superaron esa barrera, entre ellas N26, iZettle o Deezer.

En la actualidad hay 84 startups en el continente que pueden llamarse unicornios, muy lejos de las 30 que había en 2014. Según el informe, estas empresas están también atrayendo mucho más capital. En 2018, esas 84 empresas europeas levantaron 28.000 millones de dólares en capital, casi diez veces los 3.000 millones conseguidos por los 30 unicornios que había hace cinco años. En este periodo, su valor agregado se ha multiplicado por 3,4 veces, pasando de 89.000 millones de dólares en 2014 a 302.000 millones de dólares hoy, resalta el estudio.

Miguel Kindelán, responsable de GP Bullhound para España y Portugal, asegura que “Europa ha hecho avances importantes a lo largo del último año y está recortando distancias con EE UU”. En su opinión, existen todos los ingredientes para que Europa siga creciendo de manera exponencial, “apoyándose en pilares como el talento, la mejora en el acceso a financiación y la creciente ambición de los emprendedores”.

Kindelán añade que España está ganando cada vez más peso dentro de Europa, “subiendo puestos de manera consistente año tras año”. En concreto, el informe destaca cómo la española Glovo podría sumarse como unicornio en menos de dos años. “Pero además de los grandes proyectos como Cabify o Glovo, hay un gran número de startups de altísima calidad, que en los próximos años darán lugar a una nueva ola de unicornios”, afirma.

El análisis indica que el ecosistema tecnológico en Europa está creciendo más rápido que el estadounidense. El valor agregado de las compañías de 1.000 millones de dólares aumentó en el Viejo Continente un 28% en el último año, comparado con el 20% de subida registrado en EE UU. Solo en Reino Unido hay 27 unicornios, con una valoración agregada de 80.000 millones. Los británicos lideran la competición europea, por delante de Alemania (con 11 empresas y una valoración de 38.000 millones) y Suecia (con 8 compañías y 53.000 millones de valoración). El año pasado,solo el Reino Unido generó cinco nuevos unicornios, con un valor agregado de 10.300 millones, incluyendo Monzo, BenevolentAI y Darktrace.

El informe constata que las megarrondas (más de 100 millones de dólares) son cruciales para generar el crecimiento que permita alcanzar valoraciones de 1.000 millones. “Este tipo de rondas ha crecido un 50% y están aquí para quedarse. Treinta y dos negocios levantaron estas cifras este año, incluyendo Revolut, Tradeshift y la española Glovo”, destaca.

También destalla que en 2018 un tercio (30%) de la financiación de esas megarrondas se invirtió en fintech, un 28% en empresas de software empresarial y un 22% en marketplace. El resto se repartió entre startups ligadas al mundo del entretenimiento (9%), del ecommerce (6%) y otros (un 5%). El análisis de GP Bullhound identifica igualmente a diez empresas que “están listas” para entrar en el ecosistema de los unicornios en los próximos dos años, entre ellas, Dataiku, Go Cardless, Pipdrive y Glovo. Y los fondos más activos en Europa, entre ellos Index Ventures (que ha invertido en 18 unicornios), Accel y Insight Venture Partners (que han invertido en 11 cada uno), Baillie Gifford y DST (nueve cada uno) y Rocket Internet y General Atlantic, que han invertido en seis unicornios).