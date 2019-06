PharmaMar cae en Bolsa pese a los resultados positivos sobre un fármaco contra el cáncer de pulmón

Las acciones de PharmaMar caen un 14% en Bolsa hoy, hasta los 2,038 euros. Todo a pesar de que el pasado sábado la compañía presentó los resultados de un estudio en fase II para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico recidivante en el congreso ASCO (American Society of Clinical Oncology), que está teniendo lugar estos días en Chicago.

"Los resultados de este ensayo, que alcanzó su objetivo primario, han sido presentados en una ponencia por el Dr. Luis Paz-Ares, Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y autor principal del estudio", explica PharmaMar en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su presentación, titulada “Efficacy and safety profile of lurbinectedin in secondline SCLC patients: Results from a phase II single-agent trial”, el Dr. Paz-Ares ha actualizado los datos del estudio de lurbinectedina, en el que ha mostrado una Tasa de Respuesta Global (ORR) del 35,2% en la población total y del 45% en pacientes sensibles (días CTFI≥90, es decir, aquellos que han sufrido una recaída de la enfermedad en un periodo superior o igual a 90 días) y del 22,2% en pacientes resistentes (días CTFI<90, es decir, aquellos pacientes que han sufrido una recaída de la enfermedad en un periodo inferior a 90 días).

"Lurbinectedina se está mostrando como una nueva potencial alternativa de tratamiento para el cáncer de pulmón microcítico en segunda línea, en donde, hasta ahora, no se ha producido ningún avance desde hace más de dos décadas", comenta el Dr. Luis Paz-Ares.

La Tasa de Control de la Enfermedad (DCR) fue del 68,6% en la población general, 81,7% en los pacientes sensibles y 51,1% en pacientes resistentes. La mediana de la Duración de la Respuesta (DOR) fue de 5,3 meses en la población general, 6,2 meses en los pacientes sensibles y 4,7 meses en pacientes resistentes.

La mediana de la Supervivencia Libre de Progresión (PFS) fue de 3,9 meses en la población general, 4,6 meses en los pacientes sensibles y 2,6 meses en pacientes resistentes. La mediana de Supervivencia Global (OS) fue de 9,3 meses en la población general, 11,9 meses en los pacientes sensibles y 5,0 meses en pacientes resistentes. "Haber sido elegido para presentar resultados positivos en ASCO es un honor para cualquier compañía farmacéutica. Estos resultados demuestran que lurbinectedina es un fuerte candidato para convertirse en una alternativa terapéutica para los pacientes con cáncer de pulmón microcítico, una gran necesidad médica no cubierta", explica José María Fernández, presidente de PharmaMar.

En cuanto a la seguridad del producto, lurbinectedina ha mostrado un perl de seguridad favorable y manejable, explica la compañía. Los efectos adversos relacionados con el tratamiento más comunes han sido la neutropenia, las náuseas o vómitos y la fatiga. A modo de referencia, los datos mostrados por lurbinectedina mejoran con los datos incluidos en la cha técnica de topotecan en la FDA (no son estudios comparables frente a frente), la última molécula aprobada para el tratamiento de segunda línea, en 1996.

Esta diferencia entre los resultados de ambas moléculas, a pesar de no ser estudios comparables frente a frente, hacen que lurbinectedina surja como una nueva alternativa potencial de tratamiento para el cáncer de pulmón microcítico en segunda línea. El estudio de lurbinectedina como agente único es un ensayo multicéntrico, de fase II, de un solo brazo, en el que han participado 105 pacientes, reclutados en 39 centros en nueve países de Europa y EE.UU., que estudia la seguridad y eficacia de lurbinectedina en segunda línea de cáncer de pulmón microcítico.