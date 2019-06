“MásMóvil está en una fase de madurez y solidez que justificaría su entrada en el Ibex 35”

El grupo MásMóvil ha sido el gran agitador de las telecos en los últimos años al ganar más de cuatro millones de clientes. La firma, que puede presumir de una revalorización superior al 400% desde el verano de 2016, está a las puertas del Ibex. Al frente está su CEO, Meinrad Spenger, el directivo al que temen buena parte de sus competidores.



Se cumplen tres años de la compra de Yoigo, que supuso un cambio decisivo para MásMóvil, ¿esperaban esta evolución?

Cerramos la compra en octubre de 2016, y desde entonces hemos liderado el crecimiento. En este periodo, no nos hubiéramos imaginado el duplicar el número de clientes y llegar a ocho millones, o multiplicar el ebitda por cuatro y llegar a 450 millones de euros este año. Hemos pasado de ser un OMV a un operador de red móvil y fibra. La evolución es mucho mejor de la esperada y se debe a nuestro foco en los clientes, porque tenemos los más satisfechos del mercado; a un equipo motivado; a nuestros valores, que están enfocados en el crecimiento; y al apoyo de los accionistas, que ha sido fundamental.

El año ha empezado con fuerza, al ganar más de 300.000 clientes en el primer trimestre, ¿Seguirá esta tendencia?

Estamos contentos con el inicio del año, y somos optimistas. No estamos haciendo locuras en las promociones comerciales, pero debemos mejorar. Tenemos el objetivo de reducir este año las incidencias en los centros de atención al cliente en un 75%. Toda nuestra atención al cliente está en España, y vamos a abrir un nuevo call center en Calatayud. Sabemos que es más caro, pero a largo plazo resulta más barato porque se da mejor servicio.

Se habla mucho de la destrucción de valor, ¿hacia dónde cree que va el sector?

Soy un defensor de la creación de valor. El comportamiento comercial se ha racionalizado, pero aun así tenemos por delante un trayecto importante. España es el líder en Europa en redes, tanto en 4G como fibra, porque hemos hecho unas inversiones muy fuertes. Por ejemplo, MásMóvil tiene más clientes de fibra que Deutsche Telekom en Alemania. Pero al servicio de las telecos se le sigue considerando como una utility y es un error. Las telecos y el móvil están en el centro de nuestra vida y son la base de la interacción social. Hay que posicionar este servicio como de valor y premium, porque es diferencial frente a otros países.

¿Los precios son caros o baratos?

El nivel de precios en España es razonable, pero si comparamos con otros países en términos de contraprestación, somos los más económicos de Europa. En Austria, por los precios de fibra de aquí te dan un ADSL malillo. Nuestro 4G y su cobertura son espectaculares, mientras que en Alemania, el ministro de Economía se queja de ello. En España la red es única en Europa, hay una oferta muy amplia y el valor que damos por estos precios es muy alto.

En el sector hay agitación por la expansión nacional de Euskaltel ¿Hay sitio o debe haber una mayor concentración?

En tiempos de inversión alta, con la fibra, el 4G y la llegada del 5G, lo lógico es que haya una mayor concentración en el mercado. Tenemos muchos players, aparte de los tres operadores tradicionales, hay locales, regionales y OMV. Sería ir contra la lógica intuición. Creemos que una expansión nacional, además de inversiones y caja, necesita de infraestructuras. MásMóvil lo sufrió porque hasta 2015 era un OMV con muchas desventajas. El tema es también del modelo de negocio porque captar clientes sin redes es mucho menos rentable.



En febrero, MásMóvil anunció una renovación de precios, con subidas para nuevos clientes, pero con más prestaciones. ¿Habrá más movimientos?

MásMóvil es la única compañía relevante que nunca ha subido precios a sus clientes, y va a seguir en esta línea. No tenemos ningún plan de subir precios. A partir de ahí, nuestra oferta evoluciona, el mercado cambia e intentamos crear opciones de valor para los clientes. En Yoigo, por ejemplo, hemos quitado la permanencia en nuestras tarifas convergentes.

¿En la televisión habrá algún cambio?

MásMóvil no es un operador audiovisual, y no tiene aspiración de serlo. No vamos a producir ni a comprar derechos de contenidos. Tenemos acuerdos con grupos como Sky y Agile TV, y creemos que nuestra misión es ser un distribuidor de contenidos. No prevemos un cambio de estrategia.

MásMóvil ha sido gran protagonista en la Bolsa, ¿Es la hora de entrar al Ibex?

Sería estupendo y una buena historia para la Bolsa española. Alguien que ha empezado como startup, pasó después al MAB, luego fue la primera empresa en pasar dese allí al Continuo, y finalmente entra en el Ibex, demostraría que funciona el sistema. Estamos en una fase de madurez y solidez como compañía, que justificaría perfectamente la entrada en el Ibex 35. Además, el hecho de que las dos telecos con base española importante, como Telefónica y MásMóvil, estuviesen en el Ibex, sería bonito.



Acaban de completar la refinanciación de su deuda, ¿Qué supone?

Inicialmente estuvo asegurada por Goldman Sachs y BNP Paribas, pero después se ha sindicado entre bancos e inversores institucionales. Estos han valorado positivamente la evolución de la compañía, y estaban dispuestos a prestarnos dinero a siete años, sin amortización, a un precio inferior al inicialmente previsto. También hemos conseguido la calificación de S&P, Fitch y Moody’s, todas alrededor de BB-, que para una empresa de crecimiento que no paga dividendos y no genera caja por las inversiones que realiza, es extraordinario.

¿Hay algún cambio en el calendario de desapalancamiento?

Prevemos un desapalancamiento muy rápido, porque crecemos, generaremos caja en el segundo semestre y aumentaremos el Ebitda. La deuda no es una preocupación.

En la presentación de resultados, abrió la posibilidad de empezar a pagar dividendo, ¿se mantiene esta idea?

En 2020, prevemos generar una caja relevante y se podría analizar esta opción. Pero no es lo prioritario para nuestros accionistas en este momento, porque todos están de acuerdo en apoyar el crecimiento. Si crecemos menos, sería más fácil pagar dividendos, pero nosotros queremos crecer más, y ese es nuestro foco.

Los accionistas principales han ampliado participación recientemente, ¿se va a mantener la estructura de capital?

La estructura de capital es muy sólida, y no prevemos cambios relevantes en los próximos tiempos. Mayoral, Onchena, Providence y Fidelity han aumentado su participación. Los tres primeros están representados en el consejo, y algunos han entrado recientemente. Esto significa que hay una apuesta de futuro y un voto de confianza en el equipo directivo.

¿Qué posición tiene ACS?

ACS tiene una participación cercana al 3%. Tenían un convertible del que acordaron la recompra y a cambio continúan en el capital. Lo van a mantener durante tiempo, porque están contentos con la evolución de la compañía.

En el mercado hay especulaciones sobre operaciones corporativas en el sector. ¿Se verán más operaciones en España?

Nuestro foco es el crecimiento orgánico. Luego hay otras cosas que estudiaremos de forma ágil y rápida, siempre que puedan crear valor. Hemos hecho transacciones como la de Lebara, que han aportado valor de forma inmediata. Pero ahora mismo no estamos trabajando en ninguna operación transformacional. Y no lo prevemos en los próximos meses. De todas formas, lo lógico en el sector es que haya una mayor concentración, porque los costes son relevantes, y se necesitan muchas inversiones.

¿Hay planes en el exterior de MásMóvil?

Todas las semanas nos están ofreciendo algo. Estamos estudiando posibilidades todo el tiempo, pero vemos todavía muchas oportunidades en España, que es nuestro foco. Serían operaciones que aportasen valor y nada muy arriesgado.

¿Cómo están evolucionando las marcas?

Todas están creciendo, es algo interesante. Se van a mantener todas porque nos permiten atender a los diferentes segmentos del mercado.

¿Podría haber más operaciones como la venta de la red de fibra?

No prevemos más. Fue una oportunidad puntual pero nuestra estrategia es ampliar las redes de fibra, y no venderlas. Fue una oportunidad interesante para generar liquidez y mostrar que el valor de nuestra red es impresionante.