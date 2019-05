El sonido de este Golf GTI conceptual se controla mediante hologramas

La tecnología se ha apoderado por completo de nuestros coches, estos ya son dispositivos tan inteligentes como nuestros móviles, con el añadido de que deben ser además mucho más seguros porque nos va la vida en ello. Pero el coche también es uno de los lugares favoritos donde disfrutar de la mejor música. Pasamos muchas horas en nuestro coche, y gran parte de ellas escuchando música. Pero hay otra forma de escucharla, más social, compartiéndola con nuestros amigos y amigas, disfrutando de una potente etapa de sonido instalada en el maletero del coche. Y en estos sistemas también trabajan fabricantes como Volkswagen que ahora nos sorprende con un control por hologramas.

Golf GTI Aurora, el coche de los hologramas