Este sería el aspecto del iPhone 11 sin su horrible cámara con “barriga”

Estamos ya en los últimos días del mes de mayo, quedan apenas tres meses y medio para que se presenten los nuevos iPhone 11, y como es habitual todos los años, a estas alturas las filtraciones sobre el nuevo iPhone han sido numerosas. Y todas ellas, como todos los años a estas alturas, ya nos muestran un diseño único, en el que coinciden todas estas filtraciones, tanto las de imágenes recreadas en ordenador como las que nos muestran los moldes de las carcasas. Pues bien, estos años todos coinciden en un diseño que al 90% de los potenciales usuarios de los móviles de Apple, y ajenos, les parece bastante feo. Y todo por la aparatosa barriga con la que cuenta su cámara triple. Ahora unas nuevas imágenes nos dan un hilo de esperanza.

Ojalá fuera así el iPhone 11