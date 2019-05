Crear marca, la clave para sobrevivir como festival

Los días de sol y la proximidad de la temporada veraniega anuncian la llegada de otra estación: el periodo de festivales de música. El auge de los eventos de música en vivo ha hecho que cueste encontrar una región que no cuente con su propia cita. Según el informe El hit de los festivales de música en España, elaborado por OBS Business School, se celebran más de 850 de este tipo de espectáculos al año. Ante esta fuerte competencia, los expertos señalan la clave para no caer en el olvido y colgar el cartel de entradas agotadas: una seña de identidad propia.

El director y cofundador del Sónar, Ricard Robles, muestra su inquietud por lo saturado que está el mercado en España. “Es un mercado muy maduro en el que queda ya poco espacio para nuevas iniciativas. Resulta más preocupante que muchos eventos se parezcan cada vez más entre sí”, lamenta el ejecutivo.

Los festivales mueven cada año a más de dos millones y medio de personas, pero no todo vale. El fundador y director del MadCool, Javier Arnaiz, insiste en la necesidad de definir, desde el ámbito profesional, qué tienen que tener este tipo de eventos. “Se está sobredimensionando el concepto, hemos pasado de tener verbenas en los pueblos a tener festivales, ya cualquier cosa se considera uno, pero son eventos que requieren un buen montaje”, apunta el director del Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, quien considera que lo complicado es tener una consistencia a lo largo del tiempo y que quienes no consiguen crear marca que les diferencie perecen en el intento.

Algo que también tiene claro el promotor de Live Nation Nacho Córdoba, que lleva a cabo la organización del Dcode. “Nosotros llevamos nueve años porque la gente se identifica con él; sin seña de identidad no hay mercado”, asegura el experto. La hermandad con la Universidad Complutense y que funcione como la fiesta de despedida del verano, o de bienvenida para el nuevo curso –se celebra a principios de septiembre– son el secreto para que los asistentes acudan año tras año independientemente de los grupos que toquen, según el experto.

Y es que aunque es importante, el cartel no parece definitorio a la hora de decantarse por un evento u otro. El hecho de esta temporada no haya grandes grupos de gira ha complicado la elección de bandas en muchas ocasiones; no son menos atractivos por ello. “Tratamos de crear un evento al que la gente no venga solo por el cartel, si no porque el festival es único”, reconoce el jefe de reservas del Bilbao BBK Live, Marc Ventosa.