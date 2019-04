Abanca lanza una nueva generación de seguros que se activan según las necesidades

Abanca lanzará en los próximos meses una nueva generación de seguros, denominada 'ON-OFF', que permitirá que el cliente "encienda, apague y programe" su seguro para tenerlo activado únicamente en los días en los que necesite cobertura.



Según informa la entidad financiera en un comunicado, se podrá hacer de forma "directa, inmediata y sin limitaciones ni condiciones de ningún tipo". Así, se contratará y gestionará exclusivamente a través de la aplicación de banca móvil de Abanca.



De hecho, considera que "marcará un hito en el mercado asegurador español en materia de innovación, inmediatez, pago por uso y control directo por parte del cliente".



"Con el lanzamiento de 'ON-OFF' no ponemos en el mercado simplemente un nuevo producto, sino que reinventamos la relación que el cliente tiene con sus seguros. Con 'ON-OFF' el cliente pasa a estar en el centro de esa relación y tiene el control sobre el producto", explica el director general de Abanca Seguros, Alvaro García Diéguez.



La actividad de Abanca Seguros tuvo en 2018 un incremento del 13% en el número de clientes asegurados. La nueva producción de seguros generales creció un 5,2%, la de vida riesgo un 18% y la de seguros de empresas un 32%.



PRIMER LANZAMIENTO, SEGURO POR ACCIDENTES



El primero de estos productos en llegar al mercado será un seguro de vida por accidentes. Se trata del primer seguro sobre personas de estas características existente en el mercado asegurador español y estará disponible para su contratación desde la primera semana de junio.



Este producto está dirigido a clientes de 18 años en adelante, resultando de especial interés para aquellas personas que por tener responsabilidades familiares presentan especiales necesidades de protección. El producto proporciona una cobertura de 50.000 euros en caso de fallecimiento

o invalidez permanente absoluta por accidente.



En el momento de la contratación el cliente tendrá la posibilidad de escoger a sus beneficiarios y podrá optar por enviarles una notificación que les informe de su condición. Los beneficiarios podrán ser modificados directamente por el cliente en cualquier momento y de manera directa,

explica la entidad.



El cliente estará asegurado desde que active el seguro (ON) hasta que lo desactive (OFF). Para mayor comodidad, el producto permite la programación anticipada de los días de cobertura.



La prima a abonar por su contratación es de menos de 1 euro por día activado. El pago se hace exclusivamente a través de la Tarifa Plana de Seguros, un producto gratuito que permite a los clientes de Abanca agrupar sus seguros en un único recibo mensual, beneficiarse de hasta

un 7% de bonificación, aplazar pagos y recibir información integrada de todas sus coberturas en un único extracto periódico.



De tal forma, el cliente abonará en cada mes únicamente el coste correspondiente a los días en los que su seguro 'ON-OFF' haya estado encendido.