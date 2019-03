Dia carga contra Letterone y recuerda que aprobó su plan de transformación

El consejo de Dia azuza la batalla contra el principal accionista, Letterone, en su lucha por defender su propuesta de recapitalización de la compañía. Los accionistas de la compañía han sido citados el próximo día 20 de marzo para dirimir entre dos propuestas: la del consejo, que quiere recapitalizar el grupo de alimentación a través de una ampliación de capital de 600 millones preasegurada por Morgan Stanley, y que condiciona el acuerdo de refinanciación alcanzado con la banca acreedora; y la de su máximo accionista. Letterone propone una ampliación de 500 millones, precedida por una opa que aún no ha sido aprobada por la CNMV.

El máximo órgano de dirección de la compañía ha recordado en una presentación enviada al supervisor del mercado que su plan de salvamento, presentado el pasado mes de octubre y en el que no se descartaba realizar una ampliación de capital, fue apoyado por todos los miembros del consejo, en el que en ese momento Letterone estaba presente.

El fondo de inversión del magnate ruso Mijail Fridman contaba con dos puestos en el consejo de administración de la compañía hasta el 18 de diciembre, fecha en la que renunciaron Karl-Heinz Holland y Sergio Antonio Ferreira Dias para centrarse en el plan de sostenibilidad de la empresa de Letterone. La misma motivación que provocó la salida del también consejero y presidente interino, Stephan DuCharme.

El consejo de administración de Dia insiste que la propuesta de Letterone no da una solución "a las necesidades críticas de la compañía", lo que podría desembocar en que la firma se viera obligada a declarar la insolvencia. El equipo encabezado por Borja de la Cierva recuerda que la ampliación de 500 millones propuesta por el fondo está condicionada a un acuerdo con los bancos acreedores que aún no existe, por lo que afirma que no asegura una estructura de capital sostenible a largo plazo ni cubre las necesidades de liquidez de la compañía a corto plazo, entre las que está el vencimiento de una emisión de bonos por importe de 306 millones en julio.

Dia insiste en que los dos planes de transformación de la compañía son similares y tienen propuestas en común, como la apuesta por los frescos o mejorar la densidad de las ventas, entre otros. Según el consejo, tras su ejecutar su inyección de 600 millones, la empresa tendría una liquidez de 147 millones –una vez haya cumplido con sus compromisos con la banca–. Cuantía que Letterone eleva a 194 millones.

El consejo de Dia insiste en que está a disposición de Letterone y de sus asesores para colaborar y alcanzar una situación viable a largo plazo. Continua asegurado que tanto la compañía como el equipo que dirige Borja de la Cierva como consejero delegado continuarán trabajando con el fondo para "que su propuesta sea aceptable" para accionistas, acreedores, empleados y proveedores.