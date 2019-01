Lourdes López Jiménez: “Buscamos ‘startups’ y firmas de ‘big data’ para nuevos desarrollos”

¿Cómo ha cambiado el mercado en estos 40 años?

Ha habido una evolución enorme. Empezamos siendo fabricantes y comercializando prácticamente jeringuillas: BD fue la primera empresa en el mundo que inventó las jeringuillas de un solo uso. Los heridos de guerra se morían porque no había con qué inyectar la penicilina. A partir de ahí empieza todo el desarrollo de productos de un solo uso, que no hubiera que reesterilizar. En España también ha habido muchísimos cambios, en el sistema de salud y en cuanto a las necesidades. Uno de los temas relevantes es que el paciente está en el centro de todo, antes no era así, se le daba más importancia a los procesos. El objetivo siempre ha sido curar al paciente, pero éste no intervenía, ahora participa mucho en todas las decisiones. Incluso, empezamos a ver algunos concursos públicos que consultan a los pacientes antes de sacar los requisitos, sobre todo en diabetes. Otro tema importante es el big data. Los hospitales y todo lo que tiene que ver con salud están inundados de datos, pero no saben qué hacer con ellos. Y la sostenibilidad del sistema sanitario, BD está viendo de qué manera puede contribuir. La población, que envejece más y la mayoría tiene multipatologías y está polimedicado. Esto también va a marcar algunas tendencias, como la atención domiciliaria, esperamos que España avance en este aspecto. En particular, nos ha afectado también el cambio del sistema de compra durante la crisis, que primaba más el precio respecto de calidad. Ahora eso ha cambiado, se empieza a valorar la calidad y, de hecho, hay una nueva ley de contratación pública. Nos estamos adaptando porque, además, se abren otras formas de contracción que permiten colaboraciones entre la empresa y el centro. Seremos más un socio estratégico.

¿Cuál es el producto superventas de BD en España?

Las jeringuillas, y en el mundo también, ya que suponen casi el 40% de las ventas.

Se ha criticado la poca inversión en tecnología sanitaria en España, ¿qué opina?

Es cierto que hay una base tecnológica bastante obsoleta, pero, por otro lado, creo que España está muy avanzado, al 90%, en receta electrónica e historia clínica del paciente, respecto de otros países europeos como Alemania e incluso EE UU. Pero hay que actualizar no solo la basa tecnológica, sino también reciclar a los trabajadores de la salud para que sepan utilizarlo. Hay veces que se ponen unos equipos y se hacen inversiones grandes puntuales y luego no se utiliza adecuadamente. Y la parte de datos para hacer medicina de precisión y no se pongan tratamientos generales ni se hagan tantas pruebas sin saber muy bien qué tiene el paciente, sino que se vaya a un diagnóstico más preciso y seguro.

Han desarrollado una plataforma, ACE, para reducir errores de medicación, por la que ha ganado un premio hace dos años. ¿Qué hospitales la utilizan? ¿En qué consiste?

Está en el Gregorio Marañón y en Vall d'hebron, en la unidad de neonatos y de críticos (UCI), respectivamente. Es un software, instalamos a la medida del hospital, que controla las bombas de infusión (medicamentos) que tenemos para los pacientes. La enfermera normalmente programa el horario de suministro de medicamentos y los miligramos a aplicar. Le denominamos la UCI inteligente en Vall d’Hebron porque lo que montamos es todo un sistema con pantallas que monitorizan a los pacientes hospitalizados y todas las alarmas saltan en el control de enfermería para evitar el ruido en la habitación del paciente, visible mediante una luz. Además, mide todo tipo de interacciones que puede haber en las bombas, infusiones y aparataje que lleve el paciente, hace limpieza de vías y evita errores humanos. Como está programado, por ejemplo, evita que se altere una dosis. Y va a ir a más, lo instalaremos en otros hospitales.