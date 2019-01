Facebook afrontará una multa récord en EE UU por el escándalo de Cambridge Analytica

Facebook se enfrenta a una fuerte multa en EE UU por el escándalo de Cambridge Analytica, por el que esta compañía vinculada a la campaña de Donald Trump a la presidencia de EE UU en 2016 habría tenido acceso a los datos sin permiso de 50 millones de usuarios de la red social. La Comisión Federal del Comercio (FTC) del país decidirá en las próximas semanas la cuantía exacta de esa multa después de que la red social haya violado el acuerdo firmado con la FTC relativo a la privacidad de datos de sus usuarios, según ha informado The Washington Post.

Dicho acuerdo obliga a Facebook a notificar a sus usuarios y solicitar su permiso para compartir sus datos con terceros, y requiere que el gigante tecnológico informe al regulador en los casos en que otros usen la información de forma incorrecta. Los defensores de la privacidad han acusado a Facebook de violar los términos de ese acuerdo repetidamente, desde que saliese a la luz la implicación de Facebook en el caso Cambridge Analytica, según recuerda Europa Press.

Fuentes de la FTC detallaron al periódico estadounidense que las pruebas reunidas por este organismo y la cantidad final de la multa aún se están discutiendo en una reunión secreta en la que participan cinco comisionados de la agencia que tomarán una decisión en las próximas semanas.

Por su parte, Facebook ha hablado con el personal de la Comisión pero no hay información acerca de si aceptará o no la multa. Según The Washington Post, se espera que la multa sea mucho mayor que la impuesta a Google en 2012 de 22,5 millones de dólares, que supuso un récord como la mayor multa de la historia por violar un acuerdo con la FTC en cuestiones de privacidad.

Según una información reciente de Bloomberg, la FTC podría multar a Facebook con 40.000 dólares diarios por cada violación.

La multa, si finalmente se confirma, no será la primera que le aplican a la mayor red social del mundo por este caso. En octubre pasado, el regulador de Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), impuso a la compañía una sanción de 500.000 libras (unos 565.000 euros), la máxima cuantía que permite la ley. El importe de la multa habría sido mucho mayor si se le hubiera podido aplicar la nueva normativa de protección de datos europea, el GDPR.

El ICO sancionó a la compañía tras determinar que entre 2017 y 2014 había permitido a los desarrolladores de aplicaciones acceder a la información de los usuarios de la red social sin su consentimiento expreso.