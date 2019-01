El centro comercial que sale a subasta por poco más de un euro

Un centro comercial completo puede cambiar de manos por solo una libra (cerca de 1,14 euros). El centro se llama The Postings y está situado en Kirkcaldy, la ciudad más grande del concejo de Fife, en el Este de Escocia, y ha salido a subasta por ese precio mínimo. El próximo 15 de febrero, el fondo Columbia Threadneedle Investments, su dueño actual, celebrará la puja a través de la inmobiliaria Allsop, especialista en subastas. Se exigirá además un depósito de 5.000 libras (5.700 euros) para afrontar costes legales.

El centro incluye 21 locales de los cuales 14 están cerrados, y 7.489 metros cuadrados. Tiene también 299 plazas de parking. Entre los arrendatarios de espacios dentro del centro comercial se encuentran algunas oficinas del concejo de Fife y las empresas Lloyds Pharmacy y el supermercado Farmfoods Limited, según la casa de subastas, con contratos que vencen o se revisarán entre 202 y 2021. La inmobiliaria destaca también las buenas conexiones de transporte y su cercanía a la calle peatonal HIgh Street, en el centro comercial de la ciudad.

Sin embargo, el coste del mantenimiento anual de las instalaciones supera las 152.000 libras que el fondo ingresa por el alquiler, por lo que Columbia Threadneedle Investments ha optado por la venta después de 15 años de propiedad. Cuando lo adquirió, el fondo argumentó la alta rentabilidad del negocio de alquiler pero ahora se ha reposicionado este activo como una oportunidad de promoción que "no se ajusta a la estrategia de inversión del fondo", según recoge The Guardian. No está claro si el precio fijado responde a una estrategia para atraer potenciales inversores o es un mero reclamo publicitario.

The Postings fue inaugurado en 1981 y su construcción costó unos 4,25 millones de libras (4,84 millones de euros). Entonces, vivió momentos de auge, con varios supermercados e incluso llegó a recibir a celebrities británicas en la inauguración de tiendas. Pero aquellos tiempos de bonanza se han venido abajo con la crisis del retail. Y el centro recibió un golpe letal en 2015 cuando Tesco cerró el supermercado que sustentaba el centro comercial. El cierre se produjo a pesar de las protestas del ex primer ministro laborista Gordon Brown, que pertenece a ese distrito.

Se da la circunstancia de que el anuncio de subasta se produce pocos días después de que Marks & Spencer haya cerrado su establecimiento en HIgh Street de Kirkcaldy, otra muestra de la decadencia de las tiendas físicas en Reino Unidos.