Colgate retira el controvertido triclosán de su dentífrico estrella

La multinacional estadounidense Colgate ha preparado para finales de este mes un relanzamiento por todo lo alto de su dentífrico estrella Colgate Total, con anuncio en la SuperBowl estadounidense incluido y una fiesta de lanzamiento el 31 de enero. En la nueva versión, en la que la compañía asegura haber estado trabajando durante 10 años, la pasta de dientes no tendrá el controvertido componente triclosán, un popular desinfectante que Colgate ya había retirado de sus jabones, según Bloomberg.

Colgate-Palmolive ya ha suprimido el triclosán de sus jabones, pero la ha mantenido en su dentífrico. La empresa ha defendido que el producto está admitido por la autoridad farmacéutica estadounidense, la FDA, y que ayuda a combatir la gingivitis. [En Europa, Colgate ha explicado que "comités científicos independientes de la Comisión Europea han evaluado varias veces el triclosán y han llegado a la conclusión de que es un componente seguro para un dentífrico". Además, la empresa explica en su página web que las revisiones realizadas por la FDA, la Asociación Dental Americana, algunas agencias gubernamentales y otras fuentes independientes de Europa y el resto del mundo confirman que "el uso de triclosán en los dentífricos es seguro y reconocen que Colgate Total proporciona un importante beneficio en la salud bucal". En España, la OCU ha calificado de bulo las afirmaciones de que el contenido en triclosán de Colgate Total lo convierte en peligroso.]

No obstante, grupos de consumidores y la propia FDA han asegurado que algunos estudios despiertan preguntas sobre la posible vinculación del triclosan con el cáncer, sobre sus efectos en la tiroides y su papel en el desarrollo de resistencias a los antibióticos por parte de bacterias.

En septiembre Colgate Palmolive anticipó la reformulación de la pasta de dientes, que incluye 60 patentes distintas. “Estamos llevando al mercado un Colgate Total completamente nuevo”, afirmó el consejero delegado Ian Mc Cook. Dijo que el nuevo producto tratará las mismas cosas que antes, como la placa, las caries y la protección del esmalte, pero que agrega beneficios, como la "neutralización instantánea de los olores para mejorar el aliento". No fue hasta el turno de preguntas cuando indicó que el polémico compuesto ha sido eliminado. La firma aún no ha anunciado ampliamente la eliminación de la sustancia. Su portavoz Thomas DiPiazza no respondió a las preguntas sobre si se eliminaba el triclosán debido a un control regulatorio o problemas de salud.

Según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, una organización que lleva desde 2010 presionando para la regulación de éste y otros compuestos, la reformulación de la pasta de dientes “refleja que los consumidores no quieren químicos tóxicos”. Las dudas sobre el impacto del triclosán en las resistencias bacterianas están en circulación desde al menos el año 2000, poco después de aprobarse por parte de la FDA la composición de Colgate Total. En 2011, Colgate eliminó el triclosán de los jabones, citando las preferencias cambiantes de los consumidores y fórmulas superiores.

En 2014 uno de los principales competidores de Colgate, Procter & Gamble, bautizó a su pasta de dientes Crest como “libre de triclosán”, mientras grupos de consumidores presionaban para la eliminación de este compuesto. En 2016 la FDA anunció que restringiría el uso de triclosán en jabones antibacterianos, y en 2017 hizo lo propio en fármacos, además de recomendar al consumidor el uso de jabones clásicos antes las dudas sobre los efectos en la salud de los antibacterianos.

La pasta de dientes de Colgate está entre las más vendidas del mundo, con ingresos anuales en torno a los 2.600 millones de dólares.