Joan Bonet: “La volatilidad marcará el día a día pero el año debería acabar en positivo”

Tras más de una década ligado a la gestión y la banca privada en KBL y DWS, desembarcó hace algo más de un año en Banca March para hacerse cargo de la estrategia de mercado. En esta entrevista hace hincapié en el recorrido que ve en las bolsas europeas y americanas, el potencial de los mercados emergentes y su escepticismo ante la renta fija. En cuanto a la Bolsa española, no da pronósticos concretos ya que cree que “el Ibex 35 está muy distorsionado por el peso del sector financiero”.

Ha pronosticado rentabilidades para 2019 del 10% para la Bolsa europea y del 7% en EE.UU, ¿no es demasiado optimista?

No, es una previsión prudente ya que está calculada asumiendo la mitad del crecimiento de beneficios que espera el consenso de mercado. Para EE.UU. prevemos un 7% dado que el momento de ciclo está más avanzado y los tipos de interés son más elevados. Y en Europa, solo por rentabilidad por dividendos ya tenemos un 4%, más un 4,5% por crecimiento de beneficio. SOlo con que el ratio precio-beneficio (PER) volvieran a la media, la Bolsa tendría un retorno estimado adicional del 10%.

Visto lo visto en las últimas sesiones, ¿cree que la volatilidad marcará 2019?

Sin lugar a dudas. La principal razón está en que los bancos centrales se van a convertir, por primera vez en 10 años, en detractores netos de liquidez. Adicionalmente, los temores a un posible final de ciclo y el riesgo político continuarán marcando el día a día de unos mercados que deberían terminar en positivo. En este sentido, salud, energía y telecos deberían hacerlo mejor que otros sectores.

¿Y el sector financiero?

Lo vemos barato en Europa y tiene mucho potencial en términos de valoración, pero hasta que los tipos no empiecen a subir, le costará recuperar.

¿Qué espera en España?

Su comportamiento debería ir en sintonía con la Bolsa europea, si bien el componente bancario puede pesar demasiado en los próximos meses.

¿Ve oportunidades en los mercados emergentes en 2019?

Sí y hay varias razones que nos invitan a pensarlo y que pueden favorecer la inversión en este tipo de mercados, ya que registran un mayor crecimiento económico, con menos deuda y con valoraciones que cotizan con descuento en renta variable. Si nos vamos al terreno de la renta fija, los tipos de interés en estas regiones están más altos, con lo que es posible encontrar emisiones más rentables. Por regiones nos gusta más Asia que Latinoamérica. El mercado chino no lo ha hecho especialmente bien este año por los temores a un repunte de la guerra comercial, pero prevemos que en 2019 se relajarán las tensiones y habrá nuevos estímulos económicos.

¿Volverá a ser atractiva la renta fija?

No vemos valor en la mayor parte de la renta fija y no creemos que vaya a cambiar mucho el panorama para 2019. Nos gusta la deuda emergente, en divisa fuerte, y parte de la renta fija soberana americana, pero solo en ciertos tramos y cuando el dólar pierda valor. Y ese momento no ha llegado todavía. Para que la renta fija volviera a ser interesante tendríamos que estar en otro momento del ciclo. Ahora, no hay rentabilidad y el riesgo asumido no está compensado. Nunca se ha empezado un año con los tipos de interés de la deuda pública alemana a unos niveles tan bajos.

¿Cuáles son los principales riesgos de cara a 2019?

Una desaceleración del crecimiento económico más fuerte de lo esperado en Estados Unidos sería bastante preocupante. Otro elemento a seguir será la evolución de los salarios. Estos serán los principales riesgos, junto a los efectos que pueda tener sobre la liquidez la retirada de los bancos centrales.

¿Y en el plano político?

Guerra Comercial, Brexit y la situación de Italia serán cuestiones a seguir. De todas maneras, creemos que estos riesgos deberían irse suavizando a medida que va avanzando el año. En la guerra comercial, ya hemos comenzado a ver señales positivas. El Brexit es más difícil de controlar, pero creemos que al final se evitará una salida descontrolada.

¿El riesgo político va a ser un factor importante para invertir en España?

La inestabilidad política nunca ayuda, pero los riesgos anteriormente comentados son superiores. Un Brexit duro, por ejemplo, tendría peores consecuencias.

¿Habrá recesión en 2019?

No. Habrá una desaceleración, pero no vemos recesión. Es importante entender que a pesar de que EE.UU. está viviendo el ciclo más largo de todos los tiempos, éste cuenta con unas características muy específicas. El problema es que los dos últimos finales de ciclo (puntocom y subprime) fueron muy virulentos, y esto es lo que está en la mente de muchos inversores. Pensamos que es muy pronto para dar este ciclo por terminado. De hecho a comienzos de 2016 había más razones para pensar en un final de ciclo y no se produjo.