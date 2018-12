Tesla Roadster 2: su espectacular diseño protagoniza un nuevo vídeo

La firma de Elon Musk tiene ya en camino a su nuevo Tesla Roadster, presentado hace meses con una increíble aceleración de 0 a 100km/h en solo 1,9 segundos. Pues bien, Tesla en su corta trayectoria ya se ha convertido en una marca de culto, venerada por miles de seguidores en todo el mundo. Unos seguidores que ya imaginan como será el nuevo Tesla Roadster 2, el de su siguiente generación, y lo han hecho con un realismo increíble. No hay más que ver el vídeo que ha creado The Yakuzi, un estudio creativo que busca inspirar a grandes fabricantes en el diseño de sus productos más notables. Y el resultado no podía ser más estimulante para los seguidores de la marca.

Un diseño mucho más agresivo para el Roadster

El diseño que podemos ver en el vídeo desde luego que le sienta muy bien a este Roadster de Tesla, que podemos ver en una carrocería Cupé que le da un aspecto aún más elegante.

Evidentemente no tiene ninguna base oficial este diseño, pero consigue su objetivo, el de echar a volar nuestra imaginación con el futuro de este modelo. El nuevo Tesla Roadster 2 contará con nada menos que tres motores eléctricos, y con una autonomía de 990 kilómetros gracias a una batería de 200kWh.