Lourdes Moreno (Intermoney Patrimonios): “Cobramos un 70% menos que la banca y ofrecemos todos los fondos”

Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, Lourdes Moreno, es la directora de Intermoney Patrimonios, el área de asesoramiento de grandes patrimonios de Intermoney y compite con los segmentos de banca privada de las entidades tradicionales. Su división se dirige a clientes con más de 300.000 euros, pero al mismo tiempo esta directiva, que conoce las entrañas de la gran banca tras haber trabajado en Argentaria y Banif (actualmente Santander Private Banking), también destaca el servicio que se ofrece a través de Imdi Funds, con características similares a Intermoney Patrimonios pero todo online y con un mínimo de entrada de 10.000 euros. En breve, la gestora, Intermoney Gestión, Imdi Funds e Intermoney Patrimonios se agruparán bajo el mismo paraguas: Intermoney Área de Gestión.

¿Cuánto dinero bajo asesoramiento tiene Intermoney Patrimonios?

En total tenemos más de 400 millones de euros. El objetivo son los clientes de más de 300.000 euros. Nuestros resultados son francamente buenos y con unas comisiones muy inferiores a las que cobra la banca privada de las entidades financieras, que ofrece un servicio similar.

¿Cuál es la diferencia respecto a ese servicio de banca privada que ofrecen las grandes entidades?

Somos independientes, no pertenecemos a un grupo bancario; tenemos que batirnos por el cliente, por la rentabilidad, y no tenemos producto propio complejo. Los productos de la gestora de Intermoney solo están en mis carteras si aportan valor, no tengo ninguna obligación de colocación.

¿Y en cuanto a precios?

El ahorro en costes es indudable. Tras haber estado muchos años en Banif, sé lo que cuesta abrir una oficina. Ahora puedo trabajar con un margen mucho menor porque mi margen también es mucho menor. Con un margen de 0,6 puntos porcentuales vivo, mientras que lo que se pide en un banco está en el entorno de los dos puntos porcentuales. Cobramos un 70% menos que la banca y ofrecemos todos los fondos.

¿Intermoney está atrayendo a muchos clientes tradicionales de banca?

La gente está muy harta de los bancos, porque es cierto que ha habido malas prácticas. Ahora, entre la gestora, Imdi Funds y nosotros contamos con alrededor de 600 clientes.

Afirma que es independiente de la banca, pero BBVA y Santander son accionistas de Grupo CIMD, la matriz de Intermoney...

Es cierto pero no mandan.

Con todo, Intermoney Patrimonios sí cobra incentivos por la venta de productos...

El asesoramiento que hacemos es no independiente, porque hablamos con los clientes y prefieren pagar una comisión implícita en lugar de una explícita que además llevaría IVA. A mí me da igual, porque al cliente le voy a informar de lo que le estoy cobrando. Si paso a los clientes a clases limpias les voy a tener que cobrar por otro lado.

¿La firma hace ‘trajes a medida’?

Disponemos de cuatro carteras modelo de gestión y de asesoramiento que son iguales: conservadora, moderada, equilibrada y dinámica. Aquí la gestión es estandarizada para clientes de hasta un millón de euros. Para más de un millón de euros, hacemos trajes a medida incorporando productos que no sean fondos de inversión; por ejemplo, renta variable y renta fija en directo.

¿Permiten comprar todos los fondos y operar directamente en mercado?

El cliente de banca privada de un banco, por regla general, no puede acceder más que a los productos del grupo. Nosotros damos el acceso a todos los clientes en el servicio de ejecución a todos los productos. El inversor puede traer los 200.000 euros para comprar acciones y cualquier fondo. Como tenemos la plataforma de Allfunds, no ponemos pegas, le hacemos el test de conveniencia y punto. Tenemos muchos clientes con gran conocimiento del sector que saben lo que compran y que les ofrecemos la plataforma con un coste razonable para hacer sus operaciones.

¿Cómo van las carteras?

Hay un dato que me preocupa mucho: las rentabilidades de las carteras conservadoras. Es ahí donde tenemos más dificultad para encontrar valor. Está siendo muy complicado encontrar rentabilidad. No queremos ser los más rentables, el dinero cuesta mucho ganarlo: nuestra función es preservarlo, dar seguridad y consistencia.

¿Cómo ha afectado a la firma la nueva regulación de Mifid 2 que obliga a extremar la transparencia en costes?

Ha afectado a todo el sector. Yo le tengo que decir al cliente antes de nada lo que voy a ganar. Por ejemplo, que va a pagarme 20 euros e Intermoney va a ganar cinco. Eso no ocurre en ninguna otra industria.

¿Qué papel tendrán las empresas de asesoramiento (eafis) en este panorama?

Son importantes, y estoy buscando la fórmula de colaborar con algunas de ellas, de darles soporte. No tenemos producto propio, tenemos estructura y Allfunds. Podemos buscar alianzas con diferentes eafis con visiones similares de mercado.

¿Cómo toman las decisiones?

Tenemos un comité de inversiones en el que ponemos en común todo el conocimiento de la casa. Explicamos qué está pasando a nivel macro, se hace una distribución de activos (asset allocation), y a partir de ahí se hacen los cambios en las carteras. Si hay un evento especial, como el Brexit o problemas en Italia, se convoca en el acto.

Las Bolsas mundiales están en negativo y el Ibex cotiza en entorno de mínimos del verano de 2016. ¿Qué deben hacer los inversores ahora?

No lo vemos nada fácil. Lo que sí es cierto es que, por valoración, Europa se ha quedado más barata. Tengo mis dudas de que muchas compañías del Ibex vayan a hacer lo que se espera de ellos. Nosotros tenemos mucho más Europa, Estados Unidos e índices más globales.

Entonces, ¿la opción es Europa?

En Bolsa, creo que Europa se ha quedado más barata, que Estados Unidos sigue fuerte y contra todo pronóstico ahí está. Sí es cierto que todo el tema económico está agitado, vemos una ralentización, también en España. El tema político está influyendo en el económico: el Brexit, Italia, los emergentes, Turquía...

Duda de que los valores del Ibex se vayan a comportar como se espera de ellos. ¿A qué se refiere?

La empresa que más vale del Ibex es Inditex. Tenemos que pensar que no por el hecho de que esté muy barata vaya a ser la que más va a subir y vaya llegar a niveles de antaño. Nos tenemos que olvidar de Telefónica a 32 euros por acción. Telefónica está barata, sí; puede subir, sí. Pero vamos a olvidarnos de algunas referencias. A los bancos les pasa lo mismo, se están transformando por cómo se transforma la sociedad. Se ve en EE UU, donde han subido solo algunas tecnológicas.

¿Qué debe pasar para que la Bolsa suba?

Lo bueno sería que la curva de tipos se estabilizara. No tienen ningún sentido y encima durante tanto tiempo que el inversor pague para que alguien le guarde el dinero. La figura de préstamo es onerosa por definición.