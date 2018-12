El sector del lujo aumenta sus ventas un 4,8% en 2018

La industria del lujo y la cosmética alcanzó en 2017 unos ingresos totales de 435.000 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 3,8% respecto al año anterior, según el informe The Luxury and Cosmetics Financial Factbook 2018, elaborado por EY. El estudio predice además que el sector alcanzará los 517.000 millones de euros en 2021.

En esta línea, se espera que las compañías cierren el año con un crecimiento de las ventas del 4,8%. El mayor consumo de los mercados emergentes, especialmente de China, y la apuesta de las marcas por la digitalización son los dos motores fundamentales de este auge. Aunque Estados Unidos y Europa continúan siendo los principales mercados, los ciudadanos chinos son los grandes consumidores del sector del lujo del mundo. En 2017, este grupo representó cerca del 30% de las compras del mercado global de la alta gama.

Asimismo, el valor bursátil de las principales compañías ha aumentado alrededor del 8% con respecto al año anterior. Una cifra que ha sido impulsada principalmente por el desempeño del conglomerado LVMH, que ha crecido un 20% con respecto a 2017 y se sitúa a la cabeza del sector con una cotización de 123.362 millones de euros. Las casas francesas siguen siendo las más valoradas, ya que el grupo Kering se encuentra en segunda posición con un valor de 48.497 millones de euros, seguido de cerca por Hermès con 47.471 millones de euros.

De manera individual, EY prevé que el sector cosmético alcance un crecimiento anual del 4,5% tras obtener el año pasado unos ingresos de 51.000 millones de euros. En este sentido, L’Oréal continúa a la cabeza con un valor bursátil de 99.881 millones, seguida de Estée Lauder, con 43.270 millones de euros, y Beiersdorf, que comercializa La Prairie y Nivea, entre otros, con 19.867 millones de euros. En esta línea, se espera un incremento del 6,1% en las ventas de cosmética, frente al 5,8% de 2017.

Según el informe, estas cifras se apoyan en la expansión de la clase alta y el aumento de los consumidores chinos que salen de su país, en el mayor uso del maquillaje que hacen la generación Z y los millennials, el auge de los influencers de belleza, la apuesta por celebridades para promocionar estos productos y la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral en los países emergentes.

Asimismo, el estudio revela que alrededor del 65% de las compras de cosméticos que se realizan están influenciadas digitalmente de una u otra forma. Si bien solo un 10% de las mismas se decidieron y adquirieron completamente a través de internet, un 10% se obtuvieron online con información obtenida a través de canales tradicionales y un 45% se compraron en tiendas físicas tras una investigación en la red. Por el contrario, solo en el 35% de las decisiones de compra, la web no tuvo nada que ver.

La consultora asegura que el sector del lujo es atractivo para los movimientos corporativos, especialmente motivados por la necesidad de ganar tamaño y resultar más competitivas para seguir innovando. En 2017 se realizaron un 20% más de fusiones y adquisiciones (140 operaciones, frente a las 117 de 2016), confirmando las positivas expectativas que tienen los inversores y el potencial del mercado de alta gama.