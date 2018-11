Glovo crea su propio 'super' para competir con Amazon o Mercadona

La aplicación de reparto a domicilio Glovo apuesta por la diversificación. La compañía ha anunciado hoy que ha abierto su primer supermercado físico en Madrid, Superglovo, que no está abierto al público sino que se dedica solo a la venta por Internet. El CEO de la compañía, Óscar Pierre, ha avanzado que los planes de Glovo es abrir otros tres o cuatro supermercados más de este tipo para poder servir los pedidos en un plazo máximo de 20 minutos. De momento, el reparto con el único activo en la actualidad lleva este plazo hasta los 30 minutos.

"Compramos los productos directamente a los proveedores, lo que nos da mayores márgenes que si trabajaremos directamente con supermercados de otras empresas", ha resaltado el directivo. El super de Glovo cuenta con unos 1.000 productos en stock, entre ellos algunos frescos como frutas. El establecimiento lleva operativo tres semanas, esta situado por el barrio madrileño de Tetuán y tiene 200 metros cuadrados.

Pierre defiende que la empresa, que se lanza con esta iniciativa a competir con Mercadona, Carrefour, Dia, Amazon, Ulabox o Lolamarket (aunque estas dos últimas no tengan tiendas fisicas), tiene una gran oportunidad de negocio, dado que en España la penetraciónde los supermercados online es del 1% mientras en Reino Unido es del 5%. "Hay mucho por crecer", dice. "Nuestro objetivo es llegar a ser un referente para la compra mensual, pero de momento nos estamos centrando en las compras de conveniencia".

Pierre ha avanzado que, además de las 3-4 supermercados que planean abrir en Madrid, también tienen aprobado la apertura de otros 2 o tres super propios en Barcelona y varios más en Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima. El CEO de Glovo no ha especificado qué inversión llevará a cabo la compañía para este plan de negocio, "porque dependerá de los locales que vayamos encontrando en las diferentes ciudades".

Glovo ya puso en marcha hace un año el servicio Superglovo en Barcelona, pero en ese caso era en alianza con los supermercados Miquel, es decir, no con supermercado propio.

Pierre también ha avanzado otros nuevos negocios de la compañía, que cuenta con fondos para atacar nuevos mercados tras cerrar recientemente una ronda de financiación de 115 millones. Al igual que su rival Deliveroo, Glovo ha abierto tres cocinas Cook Room, en Madrid, Barcelona y Santiago de Chile. Se trata de unos espacios donde se prepara comida para servir a domicilio. La compañía planea alquilar este espacio a pequeños restaurantes para que elaboren allí sus pedidos para Glovo.

El tercer proyecto en el que la compañía ha puesto grandes esperanzas es Glovo Bussiness, ya anunciado hace unas semanas. Con esta apuesta la empresa busca atacar los servicios de mensajería para empresas. Un negocio puro B2B.

Pierre ha avanzado que Glovo cerrará el año con una facturación de 80 millones, algo por debajo de los 90-100 millones que inicialmente habían previsto. Las razones es que la compañía no había previsto bien la estacionalidad de su servicio ("la gente pide menos comida para casa cuando hace bueno") y el ticket medio de pedido en Latinoamérica, que es más bajo que el de España.

Para 2019, la firma prevé doblar sus establecimientos con los que hoy está asociado y superar los 20.000. Igualmente quiere llegar a más de 8,5 millones de usuarios únicos (hoy tiene 2,5 millones), más de 70.000 repartidores activos (ahora 21.000) y multiplicar por tres los pedidos (10 millones este año). También quieren llegar a 31 paises frente a los 20 actuales y cerrar 2019 con 1.200 empleados (hoy 800).

Sobre este punto, Pierre aclaró que van a fichar a 300 ingenieros informáticos, que se unirán a los 60 actuales. El directivo reconoció.wue Glovo tiene un "cuello de botella". "Tenemos mucha gente pensando ideas, pero pocos ingenieros que ayuden a ejecutarla".

Sobre el conflicto laboral acerca de si los repartidores de Glovo sin o no falsos autónomos, Pierre defendió que estos no tienen una relación laboral.con la empresa y defendió un modelo kaboral híbrido entre el trabajador autónomo y el empleado. Según aseguró, en las encuestas regulares que hacen a sus riders estos se muestran satisfechos con la flexibilidad que les da trabajar para Glovo y otras plataformas. Ante la pregunta de qué harán si el caso llegaré al Supremo y este determinara que los repartidores de Glovo sin empleados, Pierre aseguró que "No espera que esto ocurra, pero si llegara el caso nos adaptariamos".

El directivo precisó que los 8 trabajadores de su nuevo supermercado en Madrid si son empleados. También señaló que no descartan para este servicio contratar en el futuro una empresa logística que tenga furgonetas o que compren ellos mismos vehículos. "Algunos de nuestros glovers ya reparten en coche, aunque sin pocos y suelen hacerlo por la noche cuando hay poco tráfico"