Amazon se abre al pago en efectivo: lanza un sistema basado en la recarga en tiendas

Amazon sabe que hay personas que no comprarán en su tienda online porque no están dispuestas a asociar su tarjeta de crédito o débito a una cuenta en su ecommerce. Por ello, el gigante de internet ha lanzado hoy en España su servicio Amazon Recargas en Tienda, que estará disponible en cafeterías, estancos, kioskos y establecimientos de la ONCE, que permite a los consumidores comprar productos en su plataforma utilizando efectivo.



Para utilizar el nuevo servicio, el usuario tendrá que ir a uno de esos 50.000 puntos de venta en España y mostrar al dependiente un código de barras único o facilitarle el número de teléfono asociado a su cuenta. Una vez efectuada esa operación, el cliente abonará el importe que desea recargar y el dinero aparecerá en su saldo de cheques regalo de Amazon.es para realizar sus compras de manera inmediata. Además, recibirá un aviso de confirmación de la operación en su correo electrónico o teléfono móvil vinculado a su cuenta, según aclara la multinacional.

Los clientes pueden utilizar este servicio cuantas veces quieran para añadir cheques regalo a su cuenta en la plataforma. Tras generar el código de barras correspondiente, éste puede imprimirse, guardarse en el wallet (billetero digital para usuarios de iOS) o añadirse a la pantalla de inicio de su dispositivo (Android) mediante un acceso directo. Igualmente, cuando se asocia un número de móvil a la cuenta del cliente, éste puede utilizarlo siempre que desee añadir cheques regalo a su cuenta.



Alternativamente, los clientes pueden adquirir también un código PIN, por importe de entre 10 y 100 euros en determinados puntos de venta, incluidos los más de 20.000 establecimientos de la ONCE. En este caso, el cliente debe conservar el recibo y canjear el código en amazon.es/canjear-cheque-regalo.



Amazon aclara que la utilización de este servicio es totalmente gratuito. Un portavoz de la compañía asegura a CincoDías que con este movimiento la firma no solo busca atraer a su plataforma a aquellas personas que prefieren efectuar sus compras en efectivo sino que con este servicio ayudarán a la gente a tener un mayor control de gastos.