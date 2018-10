Nuevos detalles del iPad Pro de 2018

Con la llegada ayer de iOS 12.1 hay nuevos detalles del iPad Pro que, supuestamente, va a presentar Apple antes de que acabe el año. Supuestamente porque como siempre con la empresa de Cupertino no hay ningún tipo de información al respecto.

Nuevos datos del iPad Pro de 2018

Como siempre, todo son rumores y según el último, el iPad dejará de tener botón Home por primera vez en su historia. Esto logrará un diseño más compacto y estilizado, con bordes simétricos en todos los lados pero no que se verán rotos por el notch, que seguirá siendo un elemento que sólo lucirán los iPhone de la marca californiana. Ahora bien, Apple no puede reducir del todo los marcos porque tienen que encajar bajo la pantalla todo el sistema TrueDepth para el reconocimiento facial dado que en el iPad, el FaceID funcionará además cuando tengamos el dispositivo en posición horizontal, algo que no pasa en los teléfonos de Apple.

Otra de las informaciones apuntan a que los tablets de Apple apostarán, como lo hacen sus portátiles Macbook, por el conector USB C para la carga y salida de la señal de audio y vídeo. Esta señal podría alcanzar la calidad 4K HDR si lo conectamos a un monitor externo y, además, el conector magnético estaría conectado en la parte posterior del dispositivo para poder encajarlo con elementos como el teclado inteligente de Apple. Además del teclado, el nuevo iPad Pro contaría con un Apple Pencil renovado con la tecnología de emparejamiento de los AirPods y HomePod.

De momento seguimos a la espera de noticias de los de Cupertino, que no han desvelado si quiera la existencia de un evento de presentación donde además de los iPad Pro deberíamos conocer su nueva linea de Macbooks y iMac además de los nuevos Airpods.