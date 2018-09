El BCE reforzará los modelos internos de riesgos específicos de la banca

El Banco Central Europeo (BCE) puso este viernes en consulta pública los tres capítulos de su guía sobre modelos internos dedicados a riesgos específicos en materia de supervisión bancaria.



El objetivo de estos capítulos (dedicados al riesgo de crédito, de mercado y de contraparte) es asegurar la adopción de un enfoque común y coherente en relación con los aspectos más importantes de la normativa aplicable sobre modelos internos en las entidades de crédito supervisadas directamente por el BCE.



Según explicó el organismo, después de la consulta relativa al capítulo sobre aspectos generales (no relacionados con riesgos específicos) que se inició el pasado 28 de marzo, los capítulos dedicados a riesgos específicos se centran en aportar transparencia sobre cómo entiende el BCE la normativa aplicable al uso de modelos internos para calcular los requerimientos de fondos propios por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de contraparte.



La guía ha sido elaborada en colaboración con las autoridades competentes nacionales y aprovecha la experiencia adquirida en las investigaciones in situ en el contexto del proyecto TRIM (`Targeted Review of Internal Models') para la revisión específica de modelos internos en 2017 y 2018.



También se basa en los comentarios recibidos de entidades a la primera versión de la guía, que se publicó el 28 de febrero de 2017.



El período de consulta de la guía finaliza el próximo 7 de noviembre. En el sitio web de supervisión bancaria del BCE pueden consultarse la guía y una lista de preguntas frecuentes.