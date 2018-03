Goirigolzarri dice que Bankia y BBVA tienen “un encaje perfecto”

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, mantiene que la entidad “podría ser” un objetivo de compra para sus competidores domésticos, aunque se plantea el futuro como un banco independiente. “Somos una buena combinación para todo el mundo”, señala el primer ejecutivo del banco en declaraciones al diario británico Financial Times.

Goirigolzarri ha explicado que la falta de presencia de Bankia en Cataluña, combinada con su fuerte presencia en el resto de la costa mediterránea, hacen de la entidad un objetivo potencial para algunos de sus rivales, en especial para BBVA, donde él y varios ejecutivos ya han trabajado anteriormente.

No obstante, el pasado martes, en la presentación del plan estratégico 2018-2020 de Bankia, Goirigolzarri rechazó proyectos de operaciones corporativas. “No tenemos en la mesa ni apareciendo por la mesa ningún tipo de operación corporativa”, respondió cuestionado sobre la posibilidad de que Bankia fuera comprada por otro banco, y que los rumores apuntan a BBVA, pese a que tanto la entidad de capital público como el banco que preside Francisco González lo niegan.

El presidente de BBVA, Francisco González, explicó durante la presentación de resultados del banco de 2017 el pasado 1 de febrero, que "en principio no estamos interesados en bancos físicos. Tenemos un proyecto de digitaización tan poderoso que nos absorbe tantos recursos que comprar un banco físcico, pequeño o grande, quieras que no, absorbe recursos y está por ver que esas compras creen realmente valor. Que paguen el coste de capital. Por lo tanto, es muy difícil justificar estas compras. Hablo en general en todo el mundo, no en España en general. Y por eso cuando surge una oportunidad de este tipo, lógicamente la estudiamos, la vemos, pero nuestras potenciales ofertas siempre son mucho más exigentes que nuestros competidores porque tenemos un coste de oportunidad a pagar que es enorme, que es salirnos un poco del foco de nuestro programa digita.

“Tenemos el plan estratégico, tenemos una masa crítica y creo que Bankia puede seguir adelante de forma independiente”, apunta al diario británico el presidente de Bankia, que en el marco de su plan estratégico prevé alcanzar un beneficio de 1.300 millones de euros en 2020, un 62% más que en 2017, y repartir unos 2.500 millones de euros en dividendos en el trienio del plan.

En relación con la privatización de Bankia (cuyo plazo cumple en 2019), Goirigolzarri señala que el Gobierno, propietario del 60,63% de la entidad, está en una “posición muy delicada”. “El mercado está, por supuesto, esperando que se venda una participación en Bankia, y el problema con eso es que tienes una volatilidad permanente (en el precio de la acción de Bankia)”, asegura el banquero. El problema es que el precio actual de la acciòn de Bankia, ayer de 3,82 euros por título y una capitalización de 11.780 millones, no permite el pago de las ayudas recibidas que superan los 24.000 millones entre Bankia y BMN.

Mientras, el ERE que aplicará Bankia para integrar Banco Mare Nostrum (BMN) en su estructura ha recibido finalmente 2.180 solicitudes de adhesión, frente a las 1.585 plazas ofertadas por la entidad, según datos facilitados por UGT.

Bankia ha recibido más peticiones de inscripción de las que contempla el proceso, si bien en comunidades como Andalucía, Baleares y Murcia, regiones donde BMN cuenta con una gran presencia, el cupo de excedentes no se ha completado.

En concreto, Andalucía ha recibido 252 solicitudes, frente a los 361 salidas proyectadas (el 69,81%), Baleares 212 de 250 (84,8%) y Murcia 250 de 278 (89,93%). En cambio, en Madrid el plazo ha concluido con 715 peticiones de adhesión para 330 plazas (el 216,67%) y en la Comunidad Valenciana con 403 peticiones sobre 192 excedentes (209,9%). Los excedentes de empleo en Andalucía, Murcia y Baleares se intentarán cubrir mediante movilidad geográfica a regiones donde hay sobredemanda.

Los términos del ERE acordado con los representantes de los trabajadores también contemplan 217 bajas voluntarias adicionales que Bankia podría conceder y la salida de 198 trabajadores que se encuentran en excedencia, por lo que el número máximo de bajas previsto es de 2.000 .