WhatsApp: así puedes evitar que otros borren sus mensajes

La app de mensajería cada vez cuenta con funciones más interesantes, que se van renovando cada pocos días, de hecho vemos actualizaciones todas las semanas, y novedades en su beta con la misma asiduidad. Pues bien, una de las más polémicas que hemos conocido recientemente ha sido sin duda la de poder borrar un mensaje ya enviado para todos, siempre dentro de los siete minutos posteriores al envío. Pues bien, ya hemos visto cómo se pueden leer los mensajes borrados incluso después de haber desaparecido, mientras que hoy os contamos cómo se puede evitar que esos mensajes borrados desaparezcan de un chat.

Tan sencillo como citarlos

Según hemos conocido gracias a The Next Web, que han “cacharreado” lo suficiente en la app para darse cuenta. Se puede evitar que un mensaje borrado desaparezca del todo. Vamos, que podemos conseguir que el mensaje quede perpetuo en el chat aunque su autor lo haya borrado de forma completa. Para ello lo que debemos hacer no tiene la mayor dificultad, y es una forma ingeniosa de poder evitar que desaparezcan esos mensajes que queremos que otros lean, o que nosotros queremos conservar.

Al citar un mensaje en WhatsApp, este ya no desaparecerá aunque sea borrado

Pues bien, para ello sólo hay que citar el mensaje antes de que la otra persona lo borre. Como sabéis hay dos formas de borrar el mensaje, sólo para el autor, o para todos. En esta segunda ocasión si citamos al mensaje antes de que se borre, este quedará de forma perpetua en el chat. Lo que ocurre es que al citar el mensaje, que es lo mismo que responder al alguien directamente a ese mensaje, se muestra una miniatura del mensaje original.

Razón por la cual, aunque borremos el mensaje, esa miniatura del mensaje original quedará a ahí para siempre, por lo que siempre será visible para los demás componentes del chat, aunque lo hayamos borrado a conciencia. Sin duda un interesante truco que dudamos que WhatsApp vaya a eliminar, ya que borrar un mensaje citado sería una alteración importante dentro de cualquier conversación. En cualquier caso, podéis probarlo ahora mismo, y veréis como esto es así.