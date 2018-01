WhatsApp Business ya es oficial, el WhatsApp para los negocios

Llevábamos varios meses conociendo características del nuevo WhatsApp Business, la versión de la aplicación orientada a los pequeños negocios y también a las grandes empresas. La app de mensajería busca de esta forma mejorar la relación de las empresas con sus clientes a través de la mensajería instantánea. Y lo que es más importante para la compañía, poder hacer más rentable la app con los nuevos ingresos que generarán las herramientas corporativas de WhatsApp Business para las empresas más grandes. Una app que ha sido presentada oficialmente por WhatsApp hoy.

Nuevo WhatsApp orientado a negocios

La aplicación de mensajería ha hecho oficial esta tarde lo que ya era un secreto a voces, la llegada oficial a la Play Store de Google de la versión para negocios de WhatsApp, denominada WhatsApp Business. Esta es una versión orientada a mejorar la forma en que las empresas se comunican con sus, clientes, siempre a través de cuentas verificadas y cumpliendo todas las reglas de privacidad y protección de datos necesarias para este tipo de comunicaciones. WhatsApp Business en sí es una app independiente de la tradicional.

La comunicación entre el cliente y la empresa será más fluida en WhatsApp Business

Eso sí, sólo la deberán descargar y utilizar las empresas para contactar con sus clientes, ya que estos seguirán recibiendo los mensajes de la forma tradicional, a través de la app de WhatsApp de siempre. De esta forma WhatsApp nos ofrecerá multitud de opciones para facilitar la labor de comunicación entre las empresas y los clientes, tal y como ha detallado la empresa esta misma tarde, ofreciendo estas características:

Perfil de empresa: Proporciona a los clientes información útil como la descripción de empresa, correo electrónico, dirección y página web.

Herramientas de mensajería: Ahorra tiempo con las herramientas de mensajería inteligente, respuestas rápidas que permiten responder de una forma más rápida a las preguntas más frecuentes, mensajes de bienvenida que permiten presentarte a los clientes, y mensajes de ausencia que permiten avisar cuando estás ocupado.

Estadísticas: Conoce información como el número de mensajes leídos, para ver qué es lo que funciona.

WhatsApp Web: Envía y recibe mensajes con WhatsApp Business desde tu computadora.

Tipo de cuenta: Los contactos sabrán que están hablando con una empresa porque apareceremos como una Cuenta de empresa. Con el paso del tiempo, algunas empresas tendrán Cuentas confirmadas cuando se confirme que el número de teléfono de su cuenta coincide con el número de teléfono de su empresa.

WhatsApp Business está disponible desde hoyen Indonesia, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos, aunque llegará próximamente a España. No obstante ya podéis descarga la app desde este enlace. Eso sí, lo más probable es que no podáis pasar de la pantalla de bienvenida al no tener un móvil registrado en el programa de negocios.