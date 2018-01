Los destinos turísticos favoritos del ‘New York Times’ para 2018

Una ciudad única

La lista '52 places to go 2018' elaborada por The New York Times está encabezada por Nueva Orleans, en el estado de Luisiana (EE UU), que cumple su 300 aniversario y que reúne “influencias de Europa, Caribe, Latinoamérica, África y población indígena", dice el periódico, que remata: "No hay otra ciudad como Nueva Orleans".