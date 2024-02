La Pixel Tablet 2 podría estar en desarrollo, ¿sera presentada en mayo?

En 2023 Google presentó su nueva tablet tras años fuera del mercado. Y, parece que las cuentas le han salido al gigante con sede en Mountain View, ya que trabaja en su sucesora. Hablamos de la Pixel Tablet 2, que podría ser presentada en mayo, aprovechando el Google I/O 2024.

O esto es lo que se desprende de la información que han publicado los compañeros de Gizmochina. Según indican en el citado medio, se han encontrado referencias en la última versión beta de Android 14 QPR3 que sugieren que Google se está preparando para el lanzamiento del Pixel Tablet 2.

Qué sabemos de la Pixel Tablet 2

Y ojo, que parece que hay dos modelos, con nombre en clave “Clementine” y “Kiyomi”. Esto significa que Google podría lanzar dos versiones de la Pixel Tablet 2 con diferentes tamaños y especificaciones técnicas.

Por lo que parece, a través de las diferentes referencias encontradas se puede suponer que Google también lanzará nuevos accesorios. No hace falta recordar que la Pixel Tablet cuenta con un dock que se vende por separado y que transforma esta tablet en una pantalla inteligente al más puro estilo Google Home.

¿Y qué sabemos de sus características técnicas? De momento son un misterio, pero todo apunta a que la pantalla de la Pixel Tablet 2 dará un salto de calidad notable, ya que pasará de contar con un panel LCD IPS para el modelo anterior a tecnología OLED para brindar la mejor experiencia visual.

También se espera que cuenta con lápiz óptico y un teclado Pixel para poder convertir esta tablet en un ordenador portátil. En cuanto a su fecha de lanzamiento, de momento es un completo misterio.

Pero tiene todo el sentido que el gigante con sede en Mountain View aproveche el marco idílico que ofrece el Google I/O 2024, la mayor conferencia para desarrolladores del fabricante, para presentar esta nueva tablet, como ya ha hecho en otras ocasiones.

¿Y qué pasará con España? Por si no lo sabías, el Pixel Tablet no está disponible en nuestro país. Sí que se puede comprar a través de distribuidores que venden este producto desde Alemania y otros países donde sí está disponible, pero no de forma oficial.

Por lo que habrá que ver si, cuando Google presente la Pixel Tablet 2, nos da la sorpresa y lanza este producto en nuestro país. Porque las tablets están viviendo una segunda época dorada, y Google no querrá dejar escapar esta oportunidad.