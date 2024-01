Las mujeres ya representan la mayoría de asociadas en los bufetes de EEUU

Despacio y con buena letra. Las abogadas ya representan, por primera vez en su historia, una ligera mayoría de asociadas de los despachos de abogados en Estados Unidos. Además, se espera que la presencia de letradas siga creciendo con el tiempo. Esta es una de las conclusiones extraídas del estudio 2023 Report on Diversity in U.S. Law Firms elaborado por la National Association of Law Placement (NALP), un reciente informe lanzado en enero y que aglutina información sobre la diversidad en el sector legal de casi 108.000 juristas y 812 despachos de abogados estadounidenses .

El análisis que hace la NALP desglosa la evolución de las mujeres en el ámbito del derecho desde 1991, año en que la asociación arrancó con sus investigaciones. Por aquella época, las mujeres solo representaban un 38% de las asociadas en los despachos de Estados Unidos. Desde entonces, se aprecia un aumento de la presencia del género femenino en los bufetes y en puestos de responsabilidad hasta la actualidad. De hecho, los últimos datos del estudio, correspondientes a 2023, revelan que las juristas ya son más de la mitad en puestos senior, con un 50,3% de asociadas.

Es la primera vez que las mujeres rompen el famoso techo de cristal en la abogacía. Atendiendo a esta radiografía, se ha necesitado algo más de tres décadas para que las abogadas alcancen una representación igualitaria — incluso levemente superior — con los asociados. El tiempo de espera ha sido largo, pero como dice en el estudio Nikia L. Gray, directora ejecutiva de la National Association of Law Placement (NALP), “el cambio real es lento, difícil e imperceptible, pero ocurre”.

El estudio también remarca que las abogadas junior en los despachos tienen un papel protagonista. Al igual que ocurre con las asociadas, las letradas menos experimentadas han escalado en el ranking con respecto a los jóvenes abogados. Según la NALP, el 56% del total de juniors en los bufetes está ocupado por el sector femenino, lo que refleja un récord en los despachos estadounidenses. De hecho, la alta presencia de jóvenes abogadas es una de las causas por las que se ha elevado el número de asociadas en EEUU.

El informe también señala que el 54% de las abogadas ejercen como asesoras jurídicas. Sin embargo, el número de mujeres que realizan estas funciones alcanzó su pico más alto en 2018 (rozando el 58%). Este descenso, menciona el informe, tiene especial relevancia porque coincide precisamente con el aumento histórico de asociadas que está viviendo las firmas estadounidenses.

Minoría en altos cargos

El análisis revela que el número de abogadas con el cargo de socia ha alcanzado el mayor aumento anual en 2023 al crecer su participación en un punto porcentual. Sin embargo, el crecimiento es apenas visible con avances “agonizantemente lentos”. Las mujeres que llegan a socias siguen representando una minoría en los bufetes de Norteamérica. Según el informe, casi el 28% ocupan un puesto de élite frente a un dominante 72% de los socios varones. Además, se aprecia una representación muy minoritaria en las abogadas que ocupan el cargo de counsel. El estudio detalla que están subrepresentadas en este puesto: solo tres de cada diez letradas llegan a counsel.

Por ahora, con esta información se entiende que las abogadas dominan la base de los despachos estadounidenses pero la cúspide de los bufetes sigue mayoritariamente en manos del género masculino. A pesar de que los datos de abogadas asociadas en EE UU sean esperanzadores, lo cierto es que todavía queda pendiente la igualdad con la mirada fijada en los puestos de dirección.

En conclusión, el estudio elaborado por la NALP pone de manifiesto que las abogadas se están asentando en los bufetes, pero aún encuentran serias dificultades para ocupar un alto cargo. Para la directora ejecutiva de la NALP, Nikia L. Gray, el problema principal es que, hoy en día, las mujeres juristas todavía se enfrentan a unas “barreras sustanciales que las expulsan de manera desproporcionada de la práctica privada”, y hace hincapié en la necesidad de abordar de manera mucho más efectiva “los desafíos únicos que enfrentan las mujeres a medida que avanzan en sus carreras”.