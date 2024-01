Sony presenta sus propias gafas VR en el CES 2024 para competir con las Apple Vision Pro

Las Apple Vision Pro no han llegado al mercado y ya tienen competidores. El último ejemplo lo tenemos en Sony, que ha aprovechado el marco idílico del CES 2024, la mayor feria de tecnología a nivel mundial, para presentar sus nuevas gafas VR. Y no, no son para la PS5 precisamente.

De esta manera, la firma ha anunciado que está desarrollando un sistema de creación de contenido espacial inmersivo, que dispone de un casco de realidad virtual y aumentada.

Así es el nuevo casco VR de Sony

Un dispositivo que presume de dos microlentes OLED para garantizar la mejor calidad de imagen a través de resolución 4K. Por si no fuera suficiente, incorpora un par de mandos optimizados para una interacción intuitiva con objetos 3D y posicionamiento preciso.

Aquí vemos una gran diferencia con las Apple Vision Pro, ya que la solución del fabricante de la manzana mordida apuesta por un sistema de gestos, mientras que las nuevas gafas de Sony cuentan con mandos.

Diseñado para desarrolladores de diferentes tipos de software de producción 3D, incluyendo los campos del entretenimiento y del diseño industrial, no hablamos de un producto de entretenimiento, sino más bien una herramienta de trabajo.

Además, Sony cuenta con un acuerdo exclusivo con Siemens, líder en tecnología industrial, para presentar una nueva solución para diseño inmersivo e ingeniería de producto colaborativa utilizando software de la plataforma de negocio digital abierta Siemens Xcelerator.

El sistema, que llegará a finales de 2024 promete mucho. Aunque de momento Sony ha dicho que anunciarán más adelante otros detalles como las especificaciones, fecha de lanzamiento y regiones, precio, canales de venta y compatibilidad de software.

A través de una tecnología de renderizado patentada por Sony, permite la renderización realista de texturas de objetos 3D y expresiones de personajes humanos en tiempo real y con alta definición. Para ello, cuenta con seis cámaras y sensores con los que ver en VR, o utilizar el modo de pantalla transparente con reconocimiento espacial para disfrutar de una experiencia de realidad aumentada.

Respecto a los mandos de control, a través de su sistema de anillo, permite al usuario manipular objetos de forma intuitiva en el espacio virtual, así como un mando de señalización que permite apuntar con precisión. Con ello, los creativos podrán utilizar estas gafas de realidad virtual y aumentada en toda la fase de diseño.

Además, estas gafas de Sony serán compatibles con las principales aplicaciones de creación 3D, para poder ver en tiempo real todo lo que estés haciendo. ¿Y su potencia? Todo viene de la mano de la plataforma Snapdragon XR2+ Gen 2, el último procesador XR y que garantiza una gran potencia.

«Hemos diseñado nuestro Snapdragon XR2+ Gen 2 para ofrecer una resolución en pantalla 4K, los mejores gráficos y un rendimiento sin precedentes para permitir a los creadores la construcción de un contenido espacial innovador que mejorará todos los sectores», comentó Bakadir, director senior de gestión de producto de Qualcomm Technologies, Inc. «Estamos entusiasmados de ver a Sony entrar en el espacio empresarial con su dispositivo XR y utilizar las tecnología de Snapdragon XR para impulsar experiencias de realidad mixta (RM)/RV más realistas, detalladas y precisas que, con la ayuda de desarrolladores y creativos, impulsarán un futuro aún más inmersivo».

Habrá que seguirle la pista a estas nuevas gafas de realidad virtual y aumentada de Sony, ya que apuntan maneras.