Así serán los OnePlus Buds Pro 3, que ofrecerán mejor sonido de los Apple AirPods

El inicio de 2024 apunta a ser de lo más activo para la compañía OnePlus, ya que la firma tiene previsto lanzar, entre otras cosas, el teléfono OnePlus 12R -concretamente el 4 de enero en China, antes de su lanzamiento mundial el 23 de enero, junto con el esperado OnePlus 12-. Sin embargo, no solo será oficial el nuevo dispositivo que hemos mencionado, sino que también se presentarán los auriculares OnePlus Buds Pro 3, y estos apuntan muy buenas maneras. Todo hay que decirlo

La llegada de este accesorio ha sido confirmada por la propia compañía en la red social Weibo en un avance que revela, entre otras cosas, el renovado diseño de estos auriculares inalámbricos a los que no les faltará una cancelación activa de ruido (ANC) mejorada que todo apunta a que superará a sus rivales, como por ejemplo los AirPods de Apple.

Un diseño que tiene novedades en estos OnePlus

En el canal de Weibo de OnePlus, la empresa ha comenzado a dar pistas sobre los próximos OnePlus Buds Pro 3. Con un aspecto continuista respecto al modelo al que sustituyen, pero con algunos cambios menores en el tallo que existe en cada auricular -que está envuelto en un acabado brillante-, la ergonomía apunta ser excelente tanto por sus líneas como por las puntas de silicona incluidas.

Evan Blass

Además, los OnePlus Buds Pro 3 parecen imitar las opciones de color del OnePlus 12R, por lo que se le da una interesante a la vez que llamativa a la línea que presentará el fabricante el primes mes de 2024. Aparte del habitual negro que existe en las diferentes gamas de auriculares de los fabricantes, se muestra un nuevo azul que coincide con el tono del estuche de carga.

Lo que llegará en la caja de los OnePlus Buds Pro 3

En una imagen -supuestamente de marketing oficial- se ha podido ver qué es lo que ofrecerán los OnePlus Buds Pro 3. Aparte de lo habitual en este tipo de producto, lo más destacable es que los auriculares vendrán con puntas de oído reemplazables, un cable de carga USB tipo C de dos tonos (algo que no es habitual en este tipo de producto) y, evidentemente, no faltará la correspondiente funda de transporte a juego.

OnePlus

Lo que se espera de estos auriculares

En cuanto a las características, aparte de la línea de "calidad de sonido de gama alta" que se lee en el anuncio de los propios auriculares, no está muy claro qué funciones o especificaciones traerán los OnePlus Buds Pro 3. Según los rumores, estos auriculares contarán con nuevos controladores de sonido y una construcción ligeramente más liviana. Además, se dice que la capacidad de la batería se reducirá en comparación con la generación anterior, pero sin afectar al tiempo de uso (por lo que es posible que un nuevo chip optimice todo lo que tiene que ver con el consumo energético).

Aparte, se mantendrán las características importantes que ya ofrece esta gama de producto, como por ejemplo audio espacial, modo de transparencia y la cancelación de ruido adaptable (con diferentes opciones de ajuste).

Se espera que el precio de los OnePlus Buds Pro 3 no cambie, situándose en 179 euros (por lo que hablamos de una cantidad de lo más sensata y que le permite competir sin problemas en los diferentes mercados en los que se pondrá a la venta, incluyendo España). Por lo tanto, apuntan muy buenas maneras estos auriculares que son tipo earbuds, lo que evita el uso de cables a la hora de utilizarlos.