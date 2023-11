Nuevo HP Envy Move, un completo ordenador All in One con alma de portátil

HP ha anunciado el lanzamiento de un nuevo ordenador tipo All in One (Todo en Uno), el HP Envy Move. Este es un desarrollo que tiene como objetivo satisfacer las demandas cambiantes del trabajo en remoto, una opción cada vez más consolidada entre los usuarios. Este nuevo miembro del conocido fabricante cuenta con opciones llamativas como por ejemplo su pantalla de 23,8 pulgadas, que le permite ser una respuesta adecuada para todo tipo de demandas.

El formato único del HP Envy Move convierte a este ordenador en un dispositivo multifuncional que va más allá del ámbito laboral. No solo actúa como tu estación de trabajo, sino que también se transforma en un compañero de entretenimiento que se pueden tener en la comodidad del hogar. Sus prestaciones se adaptan perfectamente a los hogares con múltiples miembros, permitiendo un uso compartido y accesible en cualquier rincón de la casa.

Opciones llamativas del HP Envy Move

Sin duda alguna, lo que resulta diferencial en el dispositivo es lo que se ha denominado por el fabricante como diseño inteligente. Equipado con una discreta asa, es posible llevarlo fácilmente de una habitación a otra, ajustándose a las necesidades de cada momento. El pie de apoyo -que es autodesplegable, y está respaldado por dos patentes de HP-, se adapta sin esfuerzo a diversas superficies planas.

HP

Además, cuenta con un elegante bolsillo trasero que facilita el transporte del dispositivo junto con su teclado de tamaño completo, que incluye un touchpad integrado. Destaca también su batería con hasta 4 horas de autonomía (por lo que es posible darle uso a modo de portátil), asegurando que no te pierdas ni un solo momento de trabajo o juego en cualquier parte de la casa.

En cuanto a la calidad de la pantalla integrada, este ordenador presenta un panel de resolución QHD que ofrece imágenes nítidas y de alta definición. Destacando como el primer All in One del mundo con sonido envolvente adaptativo, el HP Envy Move detecta tu ubicación y quién está contigo, ofreciendo una experiencia de audio óptima, independientemente de la habitación en la que te encuentres. Por lo tanto, consumir contenidos multimedia se realiza con una experiencia de uso excelente.

Una potencia más que suficiente en este equipo

El rendimiento interno del Envy Move no desentona con su excelente diseño. Equipado con un procesador Intel Core i5 de 13a generación, y con hasta 16 GB de memoria LPDDR5 (el almacenamiento puede alcanzar 1 TB), este dispositivo promete un rendimiento sin concesiones. La tecnología Intel Unison facilita la conexión con teléfonos iOS o Android para compartir archivos, llamadas, mensajes y notificaciones.

HP

Las videollamadas, gracias a la inclusión de una cámara HP Wide Vision de 5 MP, son una definición sobresaliente. Además, el uso de IA asegura que la pantalla se apague automáticamente cuando no estás frente a ella, y ayuda a que se mantenga buena salud con avisos de tiempo de uso o distancia a la que se está colocado respecto a la pantalla.

En resumen, el HP Envy Move es un ordenador diferente y útil, que incorpora elementos de diseño y sostenibilidad que lo convierten en una elección excepcional. Ya se puede conseguir en la web del fabricante desde 1.199 euros. Sin duda, este es un equipo que muestra que la convergencia entre estilo de vida, rendimiento y responsabilidad ambiental es posible.