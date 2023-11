Arranca el congreso nacional de los procuradores con cierre de filas en apoyo de la judicatura

Este jueves ha arrancado el XV Congreso Nacional de la Procura que se celebrará durante tres días en Granada. El lema elegido en esta ocasión, "El futuro comienza hoy", refleja la intención de convertir el evento en un debate sobre el presente y el futuro de la profesión. Durante tres jornadas más de 350 asistentes podrán dialogar con diferentes expertos sobre cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en el sector legal, el futuro de la mediación o las leyes procesales que afectan al colectivo.

La inauguración estuvo a cargo del presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, quien ha señalado que el congreso se plantea como un evento "idóneo para que entre todos podamos diseñar la hoja de ruta de la procura y definir los objetivos básicos que debemos perseguir y alcanzar, máxime al entender que nuestra profesión debe enfocarse teniendo en cuenta la naturaleza de nuestras corporaciones como representantes de los intereses sectoriales comunes". Una inauguración en la que también han participado Juan Luis García-Valdecasas, decano de los procuradores de Granada; José Ramón Carrasco, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores; Paulo Teixeira, presidente de la Ordem dos solicitadores e Agentes de Execuçao; Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Javier Maroto, vicepresidente primero del Senado; Rosalía de los Ángeles, secretaria general de servicios judiciales de Andalucía.

Actualidad: amnistía

El presidente de los procuradores ha reafirmado su apoyo a los jueces."Son el tercer poder del Estado y velan por los derechos de todos”, ha afirmado Estévez en referencia a la ley de amnistía que se está tramitando en el Parlamento. Precisamente la inauguración del encuentro ha tenido lugar el mismo día la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Creemos en Montesqieu, en la división de poderes y en el tercer poder de Estado vosotros sois la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos", ha afirmado Estévez en referencia a la situación creada por el registro de la proposición de ley consensuada entre PSOE y Junts necesaria para conseguir los votos necesarios para la investidura de Sánchez.

El senador del Partido Popular Javier Maroto, vicepresidente primero del Senado, ha subrayado la irresponsabilidad de Pedro Sánchez al romper las reglas de juego y la separación de poderes en España. Ante los periodistas, Maroto ha afirmado que la investidura de Sánchez nace de la ruptura de la división de poderes pues anula la decisión del poder judicial sobre delitos graves como la sedición. "El Senado tiene un papel relevante en esta situación para garantizar el respeto a la separación de poderes, que es una regla básica. No es opinión política que la investidura de Pedro Sánchez rompe esta regla", ha afirmado.

El senador popular ha desmentido que la cámara alta pueda paralizar la ley de amnistía: "El Senado no puede paralizar ninguna ley, tampoco la de amnistía: lo dice la Constitución". Maroto ha aclarado que la modificación del reglamento de la cámara pretende que la tramitación de la proposición de ley orgánica deje de ser urgente para que pueda haber un mínimo debate de dos meses y no de´veinte días que pretende imponer el Congreso a través del procedimiento de urgencia. Lo que pretende Sánchez, ha señalado, es aprobar una ley de enorme transcendencia por una vía mediante la que se ahorra la molestia de los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)."Lo que pretende el Senado es que este pueda cambiar el procedimiento de urgente a ordinario para que comparezcan todos aquellos que tengan una opinión relevante en esta cuestión. Cuántos más españoles conozcan lo que está sucediendo habrá una opinión más informada", ha afirmado. El senador ha asegurado a los periodistas que cubrían el acto que confían en el apoyo de Europa en estos dos meses.

Pacto de Estado

Estévez quiso referirse al futuro más próximo en la Administración de Justicia, con un Gobierno en ciernes del que se conocerá su composición el próximo domingo. "Estamos ansiosos de conocer quién será el nuevo o nueva ministra". El presidente no ceja en la aspiración de conseguir un consenso político para resolver los problemas de siempre de la justicia. "Tenemos esperanza, y esperamos que se llegue a un pacto de Estado por la Justicia; Las diferencias en esta materia entre los grupos parlamentarios son muy pequeñas", ha asegurado.

Agentes de ejecución

Una de las viejas reivindicaciones de la procura es la intervención de los profesionales en la ejecución de las resoluciones. En la última legislatura el colectivo estuvo cerca de lograrlo a través del malogrado proyecto de ley de eficiencia organizativa. "Seguiremos reivindicando las competencias en materia de ejecución. Con la intención de que se pueda establecer al modo de los agentes de ejecución que ya están actuando en Europa. En la anterior legislatura se había avanzado en materia de ejecución, pero se paralizó con el término de la misma. Esperamos que en la próxima legislatura se retome" subrayó Estévez.

Turno de oficio y arancel

Estévez ha hecho referencia al problema de los mutualistas alternativos que están reivindicando pasar las cantidades cotizadas en la mutua al sistema RETA tras conocer que percibirán pensiones irrisorias de 400 euros. Como ha contado el presidente de los procuradores, el Consejo no había recibido ninguna queja del colectivo hasta hace muy poco. El presidente recibió un correo de los líderes del movimiento J2 con los que prevé reunirse. "El Consejo no es la mutualidad ni al revés, pero sí puedo ayudar a los compañeros aquí estoy para escucharles siempre dentro de nuestras competencias", ha asegurado.

Respecto de la aprobación de un nuevo arancel (la fórmula a través de la que los procuradores cobran por sus servicios) que sustituya al vigente que ya cumple veinte años, el presidente ha avanzado que han conseguido audiencia en el Consejo de Estado para desatascar su tramitación (paralizada desde julio) y conseguir que sea una realidad lo antes posible.

Estévez ha enfatizado sobre el trabajo que están llevando mano a mano con la Abogacía Española para conseguir que las cuantías que cobran los abogados y procuradores del turno de oficio sean dignas. En este sentido ha indicado que la propuesta del Ministerio de Justicia es totalmente insuficiente: "La subida del 5% de los baremos es miserable, supone poco más de un euro". A este respecto, el presidente ha informado de que han remitido un escrito extenso de "protesta y propuesta".

Inteligencia artificial

El presidente de los procuradores ha señalado que desea que este congreso sea un espacio propicio para el intercambio de ideas, el aprendizaje mutuo y el establecimiento de colaboraciones futuras. Estévez ha recordado que hace décadas el colectivo supo ponerse al frente de las nuevas tecnologías: "Sin los procuradores Lexnet no existiría". Por eso, este congreso debatirá sobre todas las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el sector. "Somos conscientes que la inteligencia artificial es una gran oportunidad para los procuradores, ya que toda la tecnología no es un fin, es un medio y bien aprovechada nos ayudará mucho a nuestro trabajo diario. Durante muchos años se dijo que al tecnología iba a terminar con la profesión del procurador, y no ha sido así, todo lo contrario porque se ha consolidado. Hemos sido pioneros en temas de tecnología en el mundo jurídico, por eso la IA hay que utilizar todo lo positivo que nos deje y esquivar los peligros”.

Debate abierto

El congreso se vertebra en distintos talleres y mesas para el coloquio en las que se tratarán diferentes temas o epígrafes. Se pretende fomentar un debate abierto y activo entre los asistentes para que entre todos se pueda aportar ideas y se diseñe el camino a seguir.

En estos tres días, señaló Estévez, "debatiremos sobre lo que más nos interesa". En concreto, adelantó el presidente, los coloquios se centrarán en cuestiones de plena actualidad como los efectos de la IA en el sector jurídico en general y en la procura en particular; el análisis de las leyes procesales; la conciliación; la representación integral de las víctimas de violencia de género desde el minuto cero; la ejecución de las sentencias con objetivo de poder recuperar 10.500 millones de euros que, según un reciente estudio, se deja de pagar a pesar de la existencia de condena. Otras cuestiones de aplicación directa en el colectivo, como la mediación y la formación, herramienta esencial para el ejercicio profesional.

Por último, el presidente del CGPE, subrayó que este es un congreso “en el que venimos a aprender, a escuchar, a tomar el pulso a la sociedad, a descubrir cómo servirla más y mejor. Agradezco a los 300 procuradores que asistirán a este Congreso, por su visión y compromiso con la búsqueda de soluciones. Confío en que este congreso sea un éxito y que los resultados de nuestras deliberaciones sean de gran relevancia y utilidad para la labor de los procuradores y para el fortalecimiento del sistema jurídico en general.