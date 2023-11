Estrenos Amazon Prime Video para noviembre de 2023: todas las películas y series que llegan

Noviembre ya está aquí y las principales plataformas ya han mostrado sus novedades en forma de películas y series que cargarán su catálogo. Y ahora le toca el turno a los estrenos de Amazon Prime Video para noviembre de 2023, con todo tipo de novedades en forma de películas, series y documentales.

Los amantes del humor disfrutarán de la vuelta de Invencible, la popular serie de animación y comedia que vuelve con una segunda temporada que promete unos buenos ratos de diversión.

Y si te guste el género de terror, aunque Halloween 2023 ya haya pasado, que sepas que otro de los estrenos estrella de Amazon Prime Video es Romancero, una serie sobrenatural y con mucho que ofrecer. Veamos todas las novedades que llegan a la plataforma.

Todos los estrenos de Amazon Prime Video para noviembre de 2023

Como te hemos dicho, además de Romancero y la segunda temporada de Invencible, hay más películas y series que llegan a Amazon Prime Video. Por ejemplo, el 10 de noviembre, 007: Road to a million llegará a la plataforma para que alucines con este reality basado en James Bond.

Y sí, traemos una noticia excelente: Amazon Prime Video confirma que la temporada 14 de La Que Se Avecina llegará este mismo mes de noviembre, exactamente el día 10 de noviembre .

Respecto a las películas de estreno en Amazon Prime Video para noviembre de 2023, no debes perderte Ambulance: Plan de Huida, de Michael Bay. Una película de acción que te enganchará desde el primer momento.

Tampoco deberías perderte El hombre del norte, una película de drama y acción épica de 2022 dirigida por Robert Eggers y escrita por Eggers y Sjón. La película está basada en la leyenda nórdica de Amleth, y está protagonizada por Alexander Skarsgård como Amleth, un príncipe vikingo que busca vengar el asesinato de su padre.

Como verás, vas a contar con una oferta de lo más completa y te permitirá exprimir el catálogo de la plataforma. Por último, te dejamos un listado con todos los estrenos de Amazon Prime Video. Películas, series y documentales que no debes perderte

Todas las series que llegan a Amazon Prime Video en noviembre 2023

3 de noviembre

Romancero T1

Invencible T2

15 de noviembre

Heridas T1

25 de noviembre

Naruto Shippuden T5

Todas las películas que llegan a Amazon Prime Video en noviembre 2023

9 de noviembre

Todas somos Jane

16 de noviembre

Pasión oculta

17 de noviembre

Ambulance: Plan de Huida

21 de noviembre

Bottoms

23 de noviembre

No tengas miedo

25 de noviembre

El hombre del norte

29 de noviembre

Amigos hasta la muerte

Todos los documentales que llegan a Amazon Prime Video en noviembre 2023

9 de noviembre

BTS Yet to Come

10 de noviembre

007: Road to a million

20 de noviembre

Operación Triunfo 2023