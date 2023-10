Apple lanzará unos AirPods Max con puerto USB Tipo C, pero tardará en llegar

Apple ha tenido que adoptar el puerto USB Tipo C por la fuerza. La nueva normativa de la UE es muy clara, por lo que la firma con sede en Cupertino lanzó los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Además, mostraron unos AirPods que también cuentan con puerto USB Tipo C.

Y parece que no será el último producto, ya que ahora podemos confirmar que habrá unos AirPods Max con puerto USB Tipo C. Eso sí, hasta finales de 2024 habrá que esperar.

Teniendo en cuenta que la fuente de la filtración es nada más y nada menos que Mark Gurman, podemos dar total veracidad a sus palabras. Hablamos de un periodista especializado en todo lo relacionado con Apple, y que en su columna de Bloomberg ha publicado esta información.

Los AirPods Max con USB Tipo C llegarán a finales de 2024

Como bien recordarás, cuando Apple presente los primeros AirPods con puerto USB Tipo C, no hubo ninguna mejora a nivel técnico. Sí, eran exactamente los mismo que el modelo anterior, pero con puerto USB Tipo C.

Y lo mismo va a pasar con los AirPods Max. De esta manera, mucho nos tememos que estos auriculares premium con puerto USB Tipo C llegarán a finales de 2024, y además no contarán con ninguna mejora a nivel técnico.

De hecho, Gurman dice que es posible que la próxima versión de AirPods Max ni siquiera cambie el número de generación, similar a los AirPods Pro B -C de EE. UU . Así que está claro que la diferencia será solo el elemento nuevo en el conector.

Sí, es cierto que es una excelente noticia que Apple vaya a lanzar una versión de sus auriculares más premium con puerto USB Tipo C. Pero que no vayan a añadir ningún tipo de mejora es bastante decepcionante.

Recordemos que los AirPods Max presumen de un diafragma dinámico de 40 mm, con bobina de voz de gran diámetro, además de cancelación activa de ruido, modo ambiente, audio espacial, resistencia al sudor a través de un certificado IPX4, junto con una autonomía de hasta 20 horas con la cancelación de ruido activada.

Por no hablar de su diseño premium, ya que los AirPods Max están fabricados con materiales de alta calidad, como aluminio anodizado, acero inoxidable y piel sintética. Pero el próximo modelo no tendrá más mejoras más allá del nuevo conector. ¿Suficiente para revitalizar las ventas? Lo dudamos mucho.