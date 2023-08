Xiaomi Smart Kid Watch, nuevo reloj para niños que sorprende por su precio

El catálogo de Xiaomi es simplemente impresionante. En ocasiones, algunos de estos productos lanzados en China no logran expandirse globalmente, algo que no va a ocurrir con un accesorio que se acaba de conocer que será desplegado globalmente. Hablamos del reloj Xiaomi Smart Kid Watch. Te contamos lo que debes conocer de él.

Un wearable para los niños de Xiaomi

Este reloj inteligente ha sido concebido con un diseño que encaja con el público infantil. Colores llamativos, una construcción en plástico y silicona de alta resistencia, junto con una pantalla de nada menos que 1,4 pulgadas (y brillo de 279 nits) con un alto grado de protección. Esto es lo le hace ideal para los pequeños de la casa conforman su aspecto exterior.

Xiaomi

Además, la correa tipo pulsera, con un sistema de cierre de hebilla, también ayuda a estar seguro de que no habrá problemas de pérdidas por este elemento. Es decir, que Xiaomi ha trabajado bien y ha elegido elementos de diseño que combina un aspecto interesante junto con usabilidad y fiabilidad.

No obstante, las características más notables del Xiaomi Smart Kid Watch se encuentran en su interior. Por ejemplo, el dispositivo incorpora GPS y Glonass para permitir a los padres rastrear la ubicación de sus hijos en todo momento (esto puede hacer que los pequeños no se pierdan en un centro comercial, por ejemplo). Además, es posible acceder fácilmente a un historial de rutas directamente desde un teléfono móvil.

Otros buenos detalles de este accesorio

El reloj también incluye una cámara de 2 MP para realizar videollamadas, un micrófono y altavoz que permiten el contacto mediante chat en todo momento. En cuanto a su autonomía, destaca su batería de 900mAh, capaz de ofrecer hasta 8 días de uso continuo antes de necesitar recarga (por lo que no hay que estar constantemente enchufando el smartwatch a la corriente). El proceso de carga se simplifica gracias al cargador magnético incluido, lo que facilita el proceso para que los niños lo puedan conseguir con soltura.

Xiaomi

Por cierto, para que no le falte de nada a este dispositivo, el Xiaomi Smart Kid Watch incluye protección frente al agua de dos atmósferas, por lo que la lluvia y las salpicaduras no son un problema (pero anda de utilizarlo para bucear, ya que no está pensado para eso).

Precio y disponibilidad

Si bien el Xiaomi Smart Kid Watch ha sido lanzado a nivel global, aún no contamos con información sobre su disponibilidad y precio en España de forma concreta -pero todo apunta a que llegará-. En China, el precio ronda los 50 euros al cambio, lo que sugiere que será un reloj inteligente asequible cuando llegue al mercado internacional.