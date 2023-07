Estrenos de HBO Max para agosto de 2023: películas, series y más

Seguimos con las principales novedades que llegan a las plataformas más importantes. Ya hemos visto todo lo que llega a Netflix entre otras, y ahora le toca el turno a los estrenos HBO Max para agosto de 2023, y ya te adelantamos que se avecinan unas cuantas novedades.

Para empezar, los amantes del terror van a poder disfrutar de una de las películas más bien valoradas, Ghost Ship. Aunque el gran estreno de HBO Max es Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers, que vuelve con su segunda temporada para que disfrutes conociendo la historia de los Lakers. Veamos todas las películas, series y documentales que llegan a HBO Max en agosto de 2023.

Estrenos de HBO Max para agosto de 2023: todas las novedades que llegan

Comenzamos con Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers, una serie creada por Max Borenstein y Jim Hecht. Decir que está ambientada en la década de 1980 y sigue la historia del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers, que se convirtió en una de las dinastías más dominantes en la historia de la NBA.

Protagonizada por John C. Reilly como Jerry Buss, el propietario de los Lakers, Jason Clarke como Jerry West, el entrenador en jefe de los Lakers, Quincy Isaiah como Magic Johnson, el base de los Lakers, y Adrien Brody como Pat Riley, el entrenador de los Lakers.

Tampoco te debes perder la serie A Través del armario, inspirada en los K-dramas. Está protagonizada por Sharon Cho como Carol, una joven brasileña-coreana de 17 años que descubre que su armario es un portal al dormitorio de Kyung, un famoso integrante del grupo de K-pop ACT.

Carol es una talentosa bailarina de ballet que está luchando por encajar en su nueva escuela. Se siente como una extraña por su herencia coreana y no le gusta la música K-pop. Sin embargo, cuando descubre el portal al dormitorio de Kyung, se siente atraída por él y su mundo.

Por último, aunque sea un poco antigua, si no la has visto no te puedes perder Ghost Ship, una película de terror de 2002 dirigida por Steve Beck y escrita por Mark Hanlon y Jonathan A. Stewart. La película está protagonizada por Gabriel Byrne, Karl Urban, Ron Eldard, Emily Mortimer, Isaiah Washington y Julian Richings.

La película sigue a un grupo de rescatistas marítimos que responden a una señal de socorro de un barco fantasma llamado Antonia Graza. Cuando llegan al barco, descubren que está vacío y lleno de restos de sangre. Pronto se dan cuenta de que el barco está embrujado por los espíritus de los pasajeros y la tripulación que murieron en un incendio a bordo.

Sin más, te dejamos con todos los estrenos que llegan a HBO Max en agosto de 2023.

Estrenos de HBO Ma para agosto de 2023: series que llegan a la plataforma

7 de agosto

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers (Temporada 2)

9 de agosto

Fantastic Friends (Temporada 1)

10 de agosto

Kung Fu (Temporada 3)

Rap Sh!t (Temporada 2)

17 de agosto

A través del armario (Temporada 1)

20 de agosto

La torre (Temporada 2)

24 de agosto

Te quiero y me duele (Temporada 1)

Estrenos de HBO Ma para agosto de 2023: películas que llegan a la plataforma

4 de agosto

Cuestión de justicia

11 de agosto

Ghost ship (Barco fantasma)

La reina de los condenados

18 de agosto

Operación Dragón

25 de agosto

Las niñas