El Xiaomi Electric Scooter 4 Go llega a España con buenas prestaciones a precio comedido

A finales del pasado mes de junio se filtraron casi todos los detalles del próximo patinete eléctrico barato de Xiaomi. El fabricante con sede en Pekín es un referente en el sector, y líder indiscutible en el mercado de los scooters. Y ahora acaba de llegar el nuevo Xiaomi Electric Scooter 4 Go, un modelo de lo más completo y a precio comedido.

Un equipo que, de momento no está en la web oficial de Xiaomi, pero ya ha aparecido en varios distribuidores como Amazon a un precio que ronda los 379 euros. Un coste comedido para un patinete eléctrico con mucho que ofrecer.

Un patinete eléctrico a precio comedido y con prestaciones atractivas

Para empezar, este Xiaomi Electric Scooter 4 Go cuenta con un diseño atractivo y que mantiene la línea de la familia de patinetes eléctricos de la firma. Destacar que este patinete eléctrico de la compañía cuenta con certificación IPX4 para que la lluvia no sea un problema ya que el Xiaomi Electric Scooter 4 Go es resistente a las salpicaduras.

A nivel de prestaciones, no es el modelo más potente, pero las características técnicas de Xiaomi Electric Scooter 4 Go son más que suficientes para la gran mayoría. Es cierto que hay modelos tan potentes, pero pocas opciones encontrarás a un precio tan ajustado.

Su motor de 250W de potencia es capaz de ascender pendientes de hasta el 10%, más que suficiente en la gran mayoría de ocasiones, además de una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, además de tres modos de velocidad diferentes que podrás cambiar utilizando el panel táctil integrado en el Xiaomi Electric Scooter 4 Go o a través de la app para dispositivos iOS o Android.

A esto hay que sumarle una autonomía de 18 kilómetros, algo limitado en comparación de otros modelos, pero hay que recordar que este modelo es bastante económico respecto al resto de portfolio de patinetes eléctricos de Xiaomi.

Continuando con las características técnicas del patinete Xiaomi Electric Scooter 4 Go, estamos ante un modelo que soporta hasta 90 kilogramos de peso y presume de freno de disco en la rueda frontal y freno de tambor para la trasera.

De momento, Xiaomi España no ha publicado este modelo en su página oficial, pero sí que podemos encontrarlo disponible en diferentes distribuidores a un precio que ronda los 379 euros. Así que, seguramente en pocos días la compañía añada los precios oficiales de este patinete Xiaomi Electric Scooter 4 Go en España.