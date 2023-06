Twitter en problemas: ha sido demandado por infringir derechos de autor

La Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA) ha demandado a Twitter en nombre de 17 discográficas que representan a los artistas más importantes de la industria. La acción, presentada en un tribunal federal de Tennessee, afirma que la compañía "alimenta su negocio con innumerables copias infractoras de composiciones musicales, violando los derechos exclusivos de los editores y otros según la ley de derechos de autor". Un nuevo quebradero de cabeza para Elon Musk.

Entre las pruebas presentadas hay una lista de aproximadamente 1.700 canciones que los editores aseguran, han sido objeto de múltiples avisos de infracción de derechos de autor enviados a Twitter sin que la compañía haga nada al respecto. De esta forma, se solicita al tribunal que imponga a Twitter multas de hasta 150.000 dólares por cada violación.

Un problema que viene de lejos…

El problema viene de lejos, de antes de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk por 44 mil millones el año pasado. Según The New York Times, Twitter no llegó a un acuerdo de licencia musical debido a su elevado importe, que según el diario podría ascender a más de 100 millones al año. Incluso, se sabe que en el mes de marzo los acuerdos de licencia entre tres grandes sellos discográficos y Twitter se estancaron después de la compra de la red social.

Pixabay

Curiosamente, Twitter Blue, que ofrece la posibilidad de utilizar vídeos más largos, también se menciona en la demanda. No tanto por la avalancha de películas cargadas en Twitter en los últimos meses, sino citando algunos de los tweets de Musk como ejemplo de los problemas que están dándose por los derechos de autor. Un ejemplo: un usuario se quejó de que su cuenta podría ser suspendida después de recibir cinco avisos de infracción de derechos de autor, a lo que Musk respondió que lo estaba "investigando" y le aconsejó que "considerara activar las suscripciones", lo cual, según la demanda, les incentivaba a pagar a Twitter para ocultar el material infractor y evitar que fuera señalado.

Overzealous DMCA is a plague on humanity — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

La mayoría de las supuestas infracciones notificadas a Twitter se deben a vídeos musicales, actuaciones en vivo y otros contenidos sincronizados con música con derechos de autor. El caso es que se acusa a Twitter de utilizar estos para mejorar su valor al aumentar el tiempo que las personas pasan en su sitio. La NMPA afirma que Twitter ha dejado de eliminar contenido infractor una vez notificado y ha "continuado ayudando a infractores reincidentes conocidos en sus infracciones".

Twitter y Elon Musk se quedan solos

La mayoría de las otras grandes redes sociales han llegado a acuerdos con las discográficas y la demanda enumera a TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat como ejemplos. Una breve disputa entre Twitch, propiedad de Amazon, y la industria de la música que se intensificó a finales de 2020 derivó en un acuerdo entre ambas para "trabajar juntos".

Por ahora, Twitter no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda, y desde que se presentó, Musk ha estado tuiteando sobre Tucker Carlson y la delincuencia en San Francisco, mientras que la nueva CEO, Linda Yaccarino, no ha publicado nada al respecto.