Estrenos que llegan a Netflix, Prime Video y más para el fin de semana del 9 de junio

Arranca un nuevo fin de semana en junio de 2023 y las plataformas de vídeo en streaming, como es habitual, tienen preparados varios estrenos para que no te aburras cuando estés en casa. Te mostramos las mejores series y películas que podrás disfrutar en el sillón de tu salón.

Una de las opciones que debes valorar no perderte si tienes una cuenta en Netflix es el estreno de la serie animada (que no para niños) Este mundo no me hará mala persona. Es de los estrenos recomendables y aterriza el 9 de junio en la plataforma. La trama sigue los pasos de un joven que regresa a su barrio natal, solo para encontrarse con una realidad completamente transformada, donde todo lo que solía conocer y amar ha cambiado drásticamente.

En este escenario desafiante, el protagonista se enfrenta a una serie de desafíos y dilemas que pondrán a prueba su carácter y valores fundamentales. Sin embargo, a medida que la trama se desarrolla, Zerocalcare, un personaje influyente y sabio, entra en escena para ofrecer su guía y sabiduría al joven.

Si lo que deseas es disfrutar de una película entretenida este fin de semana, en Prime Video llega Creed III. Después de haber alcanzado la cima del mundo del boxeo, Adonis Creed ha experimentado un notable progreso tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Sin embargo, su trayectoria toma un giro inesperado cuando Damian (interpretado por Jonathan Majors), un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo emerge de la oscuridad después de cumplir una larga condena en prisión.

El regreso de Damian plantea un desafío significativo para Adonis Creed, quien se siente empujado a probar que su amigo merece una oportunidad de redención en el cuadrilátero. Pero el enfrentamiento entre estos dos viejos conocidos trasciende los límites de una simple pelea deportiva. Puedes ver esta película desde el 9 de junio.

El resto de los estrenos de la semana del 9 de junio de 2023

Esta es la lista de opciones que no debes perder este fin de semana si no tienes muchos planes en el horizonte:

Netflix

Recursos humanos: estreno de la segunda temporada el 9 de junio

Las semanas mágicas: estreno el 9 de junio

Perros de casa: estreno de la primera temporada el 9 de junio

Baraja: La firma del asesino: estreno el 9 de junio

Sé tú misma: estreno el 9 de junio

Prime Video

The lake: estreno de la segunda temporada el 9 de junio

HBO Max

Las cinco primeras: estreno el 9 de junio

Apple TV+

The Crowded Room: estreno de la primera temporada el 9 de junio

Movistar Plus+

Halloween: El final: estreno el 9 de junio

El triángulo de la tristeza: estreno el 10 de junio

¡Corten!: estreno el 11 de junio

Filmin